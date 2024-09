SV Krenglbach siegt in dramatischem Duell gegen Blaue Elf Linz

Details Montag, 09. September 2024 22:47

In einem hart umkämpften Match der 1. Klasse Mitte setzte sich der SV Krenglbach knapp mit 2:1 gegen die Blaue Elf Linz durch. Die Partie, die über die volle Distanz von 94 Minuten ging, bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt – von frühen Treffern über leidenschaftliche Zweikämpfe bis hin zu einem späten Siegtreffer in den letzten Minuten des Spiels.

Frühe Führung durch Alexander Niedersüss

Bereits in der 16. Minute setzte der SV Krenglbach ein erstes Ausrufezeichen. Alexander Niedersüss brachte die Gäste in Führung und sorgte für frühe Begeisterung bei den mitgereisten Fans der Krenglbacher. Die Blaue Elf Linz musste nun einem Rückstand hinterherlaufen und versuchte, das Spiel zu kontrollieren und den Ausgleich zu erzielen. Auch wenn die Gäste sich früh einen Vorsprung erspielen konnten, gestaltete sich die Anfangsphase recht ausgeglichen. Mit fortschreitender Spieldauer wurden die Hausherren dann aber immer stärker, erspielten sich auch einige gute Chancen, brachten das Leder aber vorerst nicht ins gegnerische Gehäuse.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause erhöhten die Gastgeber den Druck, übernahmen endgültig die Kontrolle über das Spiel und erspielten sich zunehmend mehr Chancen. Man erarbeitete sich ein riesengroßes Chancenplus, scheiterte aber immer wieder an Matej Sistov, dem Keeper der Krenglbacher, oder an der Torumrahmung. Es dauerte so bis zur 78. Minute, ehe die Blaue Elf Linz für ihre Bemühungen belohnt wurde. Julius Redl traf dann erstn nach einem kapitalen Fehler von Sistov zum 1:1-Ausgleich und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Der Jubel auf den Rängen war groß, und die Partie war wieder völlig offen.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute, in Anbetracht der zweiten Hälfte aber überraschend für die Gäste: Juro Petrusic erzielte das viel umjubelte 2:1 für den SV Krenglbach. Dieser Treffer besiegelte den Sieg der Gäste und ließ die Anhänger des SV Krenglbach in Freudentaumel ausbrechen.

In der Nachspielzeit von vier Minuten versuchte die Blaue Elf Linz noch einmal alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Krenglbacher hielt stand. Nach 94 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und der SV Krenglbach durfte sich über drei wichtige Punkte freuen.

Stimme zum Spiel

Werner Topf (Trainer SV Krenglbach):

„Wir gehen am Ende sehr glücklich und wahrscheinlich als unverdienter Sieger vom Platz. Am Ende des Tages ist das aber vollkommen egal, weil Fußball ein Ergebnissport ist. Wir haben ein Tor mehr geschossen als der Gegner, so gehören die drei Punkte uns. Fortuna war aber definitiv gestern auf unserer Seite."

Die Besten: Matej Sistov (TW, Krenglbach), Florian Brutter (IV, Krenglbach)

1. Klasse Mitte: BE Linz : Krenglbach - 1:2 (0:1)

92 Juro Petrusic 1:2

78 Julius Redl 1:1

16 Alexander Niedersüss 0:1

