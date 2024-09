Aufsteiger feiert gegen Union Pichling klaren Heimsieg

Details Samstag, 21. September 2024 17:09

Im Duell der 6. Runde der 1. Klasse Mitte sicherten sich die SC Marchtrenk Juniors einen verdienten 3:1-Sieg gegen die Union Pichling. Vor heimischer Kulisse zeigten der Aufsteiger eine dominante Vorstellung und ließ den Gästen kaum Chancen.

Jasarevic schnürt Doppelpack

Die Partie begann mit einer engagierten Vorstellung der Juniors. Bereits in den ersten Minuten konnte man die Verunsicherung bei Pichling, bedingt durch die jüngste Derby-Niederlage gegen Asten, erkennen. Viele Abspielfehler und nervöse Aktionen prägten das Spiel der Gäste. Den ersten Höhepunkt setzte die Heimmannschaft in der 6. Minute mit einer Ecke, die jedoch noch ohne zählbaren Erfolg blieb.

In der 10. Minute drängten die Pichlinger erstmals auf einen Treffer, aber die Abwehr der Gastgeber stand sicher und wartete auf Konter. Trotz dieser Bemühungen wurde schnell klar, dass Marchtrenk die spielbestimmende Mannschaft war. Die erste wirklich gefährliche Szene des Spiels führte in der 35. Minute zum Führungstreffer für die Hausherren, als die Benjamin Jasarevic den Ball im Netz der Pichlinger versenkte.

Nur fünf Minuten später konnte Jasarevic erneut zuschlagen. In der 40. Minute erhöhte der 20-jährige Bosnier auf 2:0, was den Marchtrenkern zur Halbzeit eine komfortable Führung bescherte. Pichling wirkte in dieser Phase überfordert und kam kaum zu nennenswerten Offensivaktionen.

Abdullahi macht Sack zu

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit dominanten Juniors und einem kämpferischen, aber glücklosen Pichling. Schon in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff hatten die Gäste mehrere Eckstöße, die jedoch allesamt erfolglos blieben. Pichlings Sebastien Musongi setzte in der 50. Minute einen Schuss über das Tor, was symptomatisch für die Chancenverwertung der Gäste war.

In der 66. Minute sorgte Marchtrenks Hassan Abdullahi für die Vorentscheidung, als er das 3:0 markierte. Trotz aller Bemühungen der Pichlinger, das Spiel noch einmal spannend zu machen, blieben ihre Aktionen meist wirkungslos. Doch in der 69. Minute gelang den Gästen immerhin der Ehrentreffer, als Musongi sehenswert zum 3:1 einnetzte.

Die letzten 20 Minuten wurden geprägt von zahlreichen Fouls und Ecken auf beiden Seiten, ohne dass jedoch weitere Treffer fielen. In der 80. Minute bekamen die Pichlinger noch einmal einen Freistoß, der jedoch nichts einbrachte. Die Auswechslungen bei den Gästen brachten etwas Schwung ins Spiel, doch zu mehr als einigen Halbchancen reichte es nicht. Die SC Marchtrenk Juniors spielten die letzten Minuten souverän herunter und ließen keine weiteren gefährlichen Aktionen der Pichlinger zu. Mit dem Abpfiff in der 95. Minute stand der verdiente 3:1-Sieg der Gastgeber fest.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Thomas Pilz (5965 Bonuspunkte)

1. Klasse Mitte: SC Marchtrenk Juniors : Pichling - 3:1 (2:0)

69 Seabstien Musongi 3:1

65 Hassan Abdullahi 3:0

41 Benjamin Jasarevic 2:0

36 Benjamin Jasarevic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Thomas Pilz mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

