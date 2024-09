Spannung bis zum Schluss: Dionysen/Traun siegt knapp gegen SK Asten

Details Sonntag, 22. September 2024 11:52

Ein packendes Duell in der 1. Klasse Mitte zwischen dem SK Asten und ASKÖ Dionysen/Traun endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Gäste. Bereits in der ersten Halbzeit fielen alle drei Tore, wobei sich Dionysen/Traun letztlich als das effizientere Team erwies. Trotz zahlreicher Chancen und einem couragierten Auftritt blieb dem SK Asten der verdiente Ausgleich verwehrt.

Frühe Führung für die Gäste

Bereits in der fünften Minute geriet der SK Asten in Rückstand. Dino Huremovic erzielte das erste Tor für Dionysen/Traun und brachte sein Team früh mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Nackenschlag sorgte kurz für kleine Unsicherheit in der Abwehr der Astner und setzte den Gastgeber direkt unter Druck.

Asten reagierte aber prompt und drängte auf den Ausgleich und kristallisierte sich nach schwachen ersten Minuten rasch doch als spielbestimmende Mannschaft heraus. Ein schöner Freistoß in der 19. Minute wurde vom Torwart der Gäste pariert, was den Astnern weiterhin den Ausgleich verwehrte.

Die Bemühungen des SK Asten wurden schließlich in der 25. Minute belohnt. Lukas Wurmlinger verwandelte einen Elfmeter souverän zum 1:1. Dem Strafstoß ging ein Handspiel des Gegners nach einem starken Pass von Wurmlinger auf Ploberger voraus.

Dionysen/Traun kontert eiskalt

Doch die Freude über den Ausgleich währte nicht lange. Nur acht Minuten später, in der 33. Minute, erzielte Patrik Svetlošák das 2:1 für Dionysen/Traun nach einem schön herausgespielten Konter. Die Defensive des SK Asten zeigte sich in dieser Situation zu unsicher und ließ den schnellen Angriff der Gäste zu.

Bis zur Halbzeit blieb es beim 2:1 für Dionysen/Traun, obwohl der SK Asten weiterhin gefährlich blieb. In der 40. Minute hatte Wurmlinger eine große Chance zum Ausgleich, doch der Torwart der Gäste zeigte erneut eine starke Parade.

In der 42. Minute zeigte Sebastian Schicklgruber, der Torwart von Dionysen/Traun, wieder eine herausragende Leistung und verhinderte den Ausgleich durch einen gefährlichen Schuss der Astner. Auch in der 44. Minute war er zur Stelle und parierte einen Schuss von Wurmlinger.

Asten drückt, Torwart glänzt

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Bemühungen des SK Asten unbelohnt. In der 61. Minute lauerten die Gäste frech auf Konter, während die Astner weiter auf den Ausgleich drängten. Ein schöner Spielzug in der 79. Minute endete erneut beim starken Torwart von Dionysen/Traun.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Aktionen und intensiven Zweikämpfen. In der 87. Minute zeigte Schicklgruber erneut seine Klasse und verhinderte den Ausgleich. Trotz aller Bemühungen und zahlreicher Chancen blieb es beim 2:1 für Dionysen/Traun.

Schließlich endete das Spiel nach vier Minuten Nachspielzeit mit einem knappen 2:1-Sieg für Dionysen/Traun. Der SK Asten zeigte eine starke Leistung, doch letztlich fehlte ihnen das nötige Quäntchen Glück, um das Spiel zu drehen. Dionysen/Traun hingegen nutzte seine Chancen eiskalt und durfte sich am Ende über drei wichtige Punkte freuen.

1. Klasse Mitte: SK Asten : Dionysen/Traun - 1:2 (1:2)

33 Patrik Svetlošák 1:2

25 Lukas Wurmlinger 1:1

5 Dino Huremovic 0:1

