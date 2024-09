Spannendes Remis zwischen Eferding/Fraham und Neue Heimat/Edelweiss 1b

Details Sonntag, 22. September 2024 11:58

In Runde sechs der 1. Klasse Mitte trafen am Samstag ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham und SPG Neue Heimat Linz/Edelweiss 1b aufeinander. Trotz eines vielversprechenden Starts der Gastgeber endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie, die viele Höhepunkte und einige kuriose Momente bot, ließ die Fans beider Lager mit gemischten Gefühlen zurück.

Furioser Start der Hausherren

Kaum hatte das Spiel begonnen, da legten die Frahamer auch schon los. Bereits in der 10. Minute gelang Amir Elshani nach einer herausragenden Vorlage von Nnamdi Christopher der Führungstreffer für Eferding/Fraham. Christopher setzte sich dabei links durch und brachte den perfekten Pass in die Mitte, den Elshani souverän verwandelte.

Nur zehn Minuten später waren die Gastgeber erneut erfolgreich. Diesmal war es Christopher selbst, der nach einer starken Aktion von Fabian Weissenberger zum 2:0 traf. Weissenberger brachte den Ball von der Grundlinie in die Mitte, wo Christopher den Ball ins Netz beförderte.

Die Gäste fanden langsam ins Spiel und hatten in der 22. Minute ihre erste nennenswerte Chance durch Erik Kryeziu. Doch erst in der 40. Minute konnten sie den Anschlusstreffer erzielen. Abdulmedjit Isufi nutzte eine defensive Nachlässigkeit der Frahamer aus und brachte seine Mannschaft mit einem 2:1 zurück ins Spiel.

Spannung und Dramatik in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann genauso aufregend wie die erste. Schon wenige Sekunden nach Wiederanpfiff hatte Eferding/Fraham durch Attila Gyurcsik die erste Chance, doch ohne Erfolg. In der 52. Minute gab es eine strittige Elfmeterentscheidung zugunsten von Eferding/Fraham, die jedoch nicht genutzt wurde. Joona Halla, der Gäste-Keeper, parierte den Strafstoß und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Neue Heimat/Edelweiss 1b zeigte sich kämpferisch und wurde in der 63. Minute belohnt. Ardit Bajraktari erzielte mit einem präzisen Schuss den Ausgleich zum 2:2. Die Defensive der Frahamer wirkte in dieser Situation erneut unkonzentriert.

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von intensiven Szenen und wurde zunehmend ruppiger, was in der Schlussphase durch zahlreiche Fouls deutlich wurde. In der 85. Minute hatten die Gäste eine Riesenchance, die jedoch ungenutzt blieb. Auch Eferding/Fraham hatte in der 87. Minute eine aussichtsreiche Gelegenheit durch einen Freistoß von Weissenberger, der vom gegnerischen Torwart glänzend pariert wurde. Am Ende blieb es beim 2:2-Unentschieden, das sowohl Eferding/Fraham als auch Neue Heimat/Edelweiss 1b einen Punkt einbrachte.

1. Klasse Mitte: Ef./Fraham : Neue Heimat/Edelweiss 1b - 2:2 (2:1)

63 Ardit Bajraktari 2:2

40 Abdulmedjit Isufi 2:1

20 Nnamdi Daniel Christopher 2:0

10 Amir Elshani 1:0

Details

