St. Martin/Traun und Wilhering/Mühlbach trennen sich mit einem spannenden 2:2-Unentschieden

In einer spannenden Partie der 1. Klasse Mitte trennten sich St. Martin/Traun und Wilhering/Mühlbach mit einem 2:2-Unentschieden. Das Spiel bot den Zuschauern eine abwechslungsreiche erste Halbzeit, in der alle vier Tore fielen. Besonders in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel zunehmend intensiver, doch beide Mannschaften verpassten es, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Wilhering/Mühlbach dominiert die Anfangsphase

Schon früh in der Partie übernahm Wilhering/Mühlbach die Kontrolle und ließ keinen Zweifel daran, dass sie hier etwas mitnehmen wollten. In der 4. Minute hatten jedoch die Gastgeber aus St. Martin/Traun die erste Chance des Spiels, konnten diese jedoch nicht verwerten. Zwei Minuten später war es dann soweit: Yunus Ural verwandelte einen Elfmeter sicher und brachte Wilhering/Mühlbach mit 1:0 in Führung.

Die Gäste setzten ihren Druck fort und wurden in der 35. Minute erneut belohnt. Nach einem präzisen Zuspiel von Michael Mayrhauser traf Maximilian Eidljörg zum 2:0 für Wilhering/Mühlbach. Zu diesem Zeitpunkt sah es so aus, als würden die Gäste das Spiel klar dominieren und einem sicheren Sieg entgegengehen. Doch die St. Martiner gaben nicht auf und starteten eine beeindruckende Aufholjagd.

St. Martin/Traun schlägt zurück

Nur drei Minuten nach dem zweiten Tor der Gäste schlug St. Martin/Traun zurück. Emircan Gül erzielte in der 38. Minute das 1:2 und brachte sein Team wieder ins Spiel. Angetrieben von diesem Erfolgserlebnis drängten die St. Martiner weiter nach vorne und wurden kurz vor der Halbzeitpause belohnt. In der 40. Minute erzielte Spielertrainer Danijel Petrovic mit einem satten Schuss vom 16-Meter-Raum den Ausgleich zum 2:2. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit nahm die Intensität des Spiels weiter zu. Beide Teams kämpften verbissen um die Führung, aber es waren die Defensivreihen, die im Mittelpunkt standen. In der 65. Minute wurde das Spiel ruppiger, doch der Schiedsrichter beließ es dabei und verzichtete auf Karten. In der 78. Minute hatte Knezevic für Wilhering/Mühlbach die große Chance zur Führung, doch sein Kopfball traf nur die Stange.

Auch St. Martin/Traun hatte Pech im Abschluss, als sie in der 84. Minute ebenfalls nur die Stange trafen. Trotz der intensiven Bemühungen beider Mannschaften und einiger weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zum Schluss beim 2:2. Am Ende trennten sich die Teams in einem Spiel, das von Kampfgeist und starken Momenten auf beiden Seiten geprägt war, mit einem gerechten Unentschieden.

1. Klasse Mitte: St. Martin/Tr. : Wilhering/Mühlb. - 2:2 (2:2)

40 Danijel Petrovic 2:2

38 Emircan Gül 1:2

35 Maximilian Eidljörg 0:2

19 Yunus Ural 0:1

