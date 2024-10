Derbysieg! SV Schlüßlberg siegt dank starker zweiter Hälfte in Krenglbach

Details Montag, 30. September 2024 22:52

Ein spannendes Derby in der 1. Klasse Mitte endete mit einem klaren 5:2-Sieg für den SV Schlüßlberg gegen den SV Krenglbach. Die Gäste zeigten sich von Beginn an stark und ließen den Krenglbachern kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Trotz einer kämpferischen Leistung der Heimmannschaft konnte der SV Krenglbach den frühen Rückstand nicht wettmachen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Frühe Führung und Ausgleich

Schon in der ersten Minute sorgte der SV Schlüßlberg für Aufsehen, als Marko Kopuz eine Großchance hatte, die jedoch vom SVK-Keeper Sistov pariert wurde. Die Krenglbacher versuchten sofort zu antworten, konnten aber ihre ersten Chancen nicht nutzen. In der neunten Minute dann der erste Treffer des Spiels: Florian Winkler setzte sich nach einem Pass von Kopuz durch und schob zur 1:0-Führung für den SV Schlüßlberg ein.

Die Krenglbacher reagierten prompt und suchten nach dem Ausgleich. Ein gefährlicher Freistoß von Alexander Niedersüss fand in der 19. Minute sein Ziel, als der Ball über die Mauer flog und im Eck einschlug, womit es 1:1 stand. Die Heimmannschaft schöpfte neuen Mut, doch der SV Schlüßlberg blieb gefährlich und zeigte immer wieder, warum sie zu den stärksten Teams der Liga zählen.

Schlüßlberg zieht davon

Nach der Pause übernahmen die Gäste wieder die Initiative. In der 57. Minute sorgte Maximilian Daxl für die erneute Führung, als er einen abgewehrten Ball im Eck versenkte. Der SV Krenglbach war sichtlich bemüht, konnte aber die Defensive der Schlüßlberger nicht überwinden. Dann der Schock in der 62. Minute: Marko Kopuz, der bereits das erste Tor vorbereitet hatte, erzielte das 3:1 und brachte seine Mannschaft weiter in Führung.

Der SV Krenglbach gab sich nicht geschlagen. In der 74. Minute konnte Florian Brutter einen Abpraller nutzen und den Anschluss zum 2:3 herstellen. Doch nur wenige Minuten später stellte Florian Winkler den alten Abstand wieder her, als er einen Elfmeter sicher verwandelte und das 4:2 markierte.

Endspurt und endgültige Entscheidung

Die Schlussphase war von einigen Chancen auf beiden Seiten geprägt. Die Krenglbacher setzten alles auf eine Karte und hatten in der 86. Minute eine große Gelegenheit, als ein Kopfball an die Latte knallte und der Nachschuss von Keeper Huber spektakulär pariert wurde. In der Nachspielzeit machte Sabahudin Emric dann den Sack endgültig zu: Ein langer Ball erreichte ihn, und er blieb vor dem Tor cool und schob zum 5:2-Endstand ein.

Mit diesem Sieg festigt der SV Schlüßlberg seine Position in der Tabelle, während der SV Krenglbach weiter um Punkte kämpfen muss, um in der Liga zu bestehen. Die Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel mit vielen Toren und aufregenden Momenten, das die Stärke des SV Schlüßlberg eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Stimme zum Spiel

Roland Lindenbauer (Trainer SV Schlüßlberg):

„Wir haben gewusst, dass es nicht leicht wird. Wie man immer sagt, Derbys haben eigene Gesetze. Wir sind aber ganz gut ins Spiel gekommen und haben dann doch früh das erste wichtige Tor gemacht. Danach ist der Gegner eigentlich stärker geworden, wir haben da das Spiel etwas aus der Hand gegeben. In der Halbzeit haben wir dann gesagt wir wollen es nochmal wissen und wollten selber wieder mehr tun, bevors der Gegner macht. Das ist uns auch gut gelungen und wir konnten gut Druck aufbauen, die zweite Halbzeit haben wir dann bestimmt. Im Großen und Ganzen war der Sieg so verdient."

Der Beste SV Schlüßlberg: Maximilian Daxl

1. Klasse Mitte: Krenglbach : Schlüßlberg - 2:5 (1:1)

95 Sabahudin Emric 2:5

81 Florian Winkler 2:4

74 Florian Brutter 2:3

62 Marko Kopuz 1:3

57 Maximilian Daxl 1:2

19 Alexander Niedersüss 1:1

9 Florian Winkler 0:1

Details

