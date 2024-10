Aufholjagd in Unterzahl: Eferding/Fraham knöpft Dionysen Punkt ab

Details Montag, 30. September 2024 23:06

In einem aufregenden Match der 1. Klasse Mitte trennten sich ASKÖ Dionysen/Traun und ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham mit einem packenden 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und lieferten den Zuschauern ein spannendes Fußballspiel, das vor allem durch seine Wendungen und die Rückkehr der Gäste in Unterzahl beeindruckte.

Frühe Führung und Ausgleich in der ersten Halbzeit

Die Begegnung begann mit einem druckvollen Start der Gäste, die bereits in der fünften Minute ein starkes Offensivspiel zeigten. Doch in der 16. Minute gelang Dionysen/Traun mit der ersten echten Chance das 1:0. Dino Huremovic nutzte eine möglicherweise abseitsverdächtige Position und brachte sein Team in Führung.

Das Spiel blieb in den folgenden Minuten eher unspektakulär, bis die Gäste in der 24. Minute ein Abseitstor erzielten, das jedoch nicht zählte. Eferding/Fraham zeigte sich weiterhin kämpferisch, und in der 37. Minute wurde ihre Hartnäckigkeit belohnt. Nach einem Lattenkracher von Amir Elshani war es Attila Gyurcsik, der den Abpraller entschlossen über die Linie drückte und somit den 1:1-Ausgleich für die Gäste erzielte.

Führungstreffer und dramatische Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einer großen Chance für die Gäste, die jedoch ungenutzt blieb. Stattdessen war es Dionysen/Traun, die in der 54. Minute durch Jasmin Mehic nach einem Stanglpass von der Nummer 14 erneut in Führung gingen. Der Druck auf Eferding/Fraham wuchs, doch es kam noch schlimmer: In der 60. Minute erhöhte Dino Huremovic mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1 für Dionysen/Traun.

Nur wenige Minuten später geriet Eferding/Fraham weiter in Bedrängnis. Amir Elshani erhielt in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte wegen Kritik und musste das Feld verlassen. Trotz Unterzahl zeigte sich Eferding/Fraham kämpferisch und bekam in der 68. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Der Torwart Patrick Spitzenberger trat an und verwandelte sicher zum 3:2.

Die Gäste spürten nun ihre Chance und drängten auf den Ausgleich. In der 78. Minute war es dann Nnamdi Daniel Christopher, der den Ball zum 3:3 ins Netz beförderte. Trotz der Unterzahl war Eferding/Fraham nun das klar bessere Team und drückte sogar auf den Siegtreffer. In den letzten Minuten der Partie gelang es jedoch keiner Mannschaft mehr, ein weiteres Tor zu erzielen.

Als der Schiedsrichter schließlich das Spiel beendete, blieb es bei einem verdienten 3:3-Unentschieden. Dionysen/Traun und Eferding/Fraham boten ein Spiel voller Wendungen und Dramatik, das sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird.

Stimme zum Spiel

Hannes Rohrhuber (Sektionsleiter Stv. Eferding/Fraham):

„Wir waren in der ersten Halbzeit drückend überlegen und haben aus dem Nichts ein unnötiges Tor bekommen. Dionysen war sehr unsicher im Spielaufbau, das war aber auch dem Platz geschuldet, der sehr schlecht zu bespielen war. Wir konnten zum Glück vor der Halbzeit das 1:1 machen. In der zweiten Hälfte ist Dionysen zwar etwas besser ins Spiel gekommen, wir hatten aber dennoch die Kontrolle über. Wie es der Teufel aber haben will, hatte der Gegner dann zwei schöne Aktionen und wir sind 1:3 hinten. Zu allem Überfluss hat der Schiedsrichter aus unerklärlichen Gründen unseren Stürmer ausgeschlossen, er konnte es mir auch nicht richtig erklären. Alles in allem muss man am Ende zufrieden sein mit dem Punkt, obwohls für uns zwei verlorene Punkte waren."

Die Besten: Nnamdi Daniel Christopher (Eferding/Fraham), Dino Huremovic (Dionysen)

1. Klasse Mitte: Dionysen/Traun : Ef./Fraham - 3:3 (1:1)

78 Nnamdi Daniel Christopher 3:3

68 Patrick Spitzenberger 3:2

60 Dino Huremovic 3:1

54 Jasmin Mehic 2:1

37 Attila Gyurcsik 1:1

16 Dino Huremovic 1:0

