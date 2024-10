Union Haid sichert sich knappen Sieg gegen Neue Heimat/Edelweiss 1b

Details Montag, 07. Oktober 2024 22:56

Ein spannendes Spiel erlebten die Zuschauer bei der Partie zwischen Union Haid und Neue Heimat/Edelweiss 1b in der 8. Runde der 1. Klasse Mitte. Die Gastgeber starteten furios und konnten früh in Führung gehen, während die Gäste am Ende des Spiels trotz Aufholjagd nicht mehr ausgleichen konnten. Nach einer intensiven Begegnung ging Union Haid mit einem knappen 3:2-Sieg als Sieger vom Platz.

Blitzstart der Haider

Die Union Haid legte einen Traumstart hin und brachte ihre Fans schon in der zweiten Minute zum Jubeln. Mirsim Tahiri war es, der den Ball nach einem schönen Spielzug zur frühen Führung im Netz versenkte. Die Gastgeber ließen sich nach diesem schnellen Tor nicht lange bitten und erhöhten in der 12. Minute auf 2:0. Dieses Mal war es Tamas Koller, der per Elfmeter sicher verwandelte und die Führung der Haider ausbaute. Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern, die den Druck auf Neue Heimat/Edelweiss 1b aufrechterhielten.

In der 21. Minute konnte Union Haid ihre starke Leistung ein weiteres Mal unter Beweis stellen. Martin Zmejkoski nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Gäste und schoss den Ball zum 3:0 ins Tor. Die Haider dominierten in dieser Phase das Spielgeschehen, während die Gäste aus Linz Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und zeigten in der 35. Minute ein erstes Lebenszeichen: Michael Luis Bapitao erzielte den 3:1-Anschlusstreffer und hielt die Hoffnung der Gäste aufrecht.

Spannende Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel etwas, wobei Union Haid weiterhin versuchte, das Spiel zu kontrollieren. Doch Neue Heimat/Edelweiss 1b kämpfte sich zurück ins Spiel und wurde in der 79. Minute dafür belohnt. Nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Liridon Osmani sicher zum 3:2 verwandelte. Dieses Tor brachte die Spannung zurück in die Partie, und die Gäste witterten ihre Chance auf den Ausgleich.

In der Schlussphase des Spiels gerieten die Gäste jedoch in Unterzahl, als Ardit Bajraktari in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Dies erschwerte die Aufholjagd der Linzer erheblich, und Union Haid gelang es, den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff zu verteidigen. Die Haider sicherten sich mit einer soliden Defensivleistung den Sieg und ließen den Gästen keine weiteren Möglichkeiten, das Spiel auszugleichen.

Mit dem 3:2-Erfolg festigt Union Haid seine Position in der 1. Klasse Mitte und zeigt, dass mit ihnen auch in den kommenden Spielen zu rechnen ist. Neue Heimat/Edelweiss 1b hingegen muss sich nach einer beherzten, aber letztlich erfolglosen Aufholjagd geschlagen geben und die Niederlage akzeptieren.

1. Klasse Mitte: Union Haid : Neue Heimat/Edelweiss 1b - 3:2 (3:1)

79 Liridon Osmani 3:2

35 Michael Luis Bapitao 3:1

21 Martin Zmejkoski 3:0

12 Tamas Koller 2:0

2 Mirsim Tahiri 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.