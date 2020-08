4 Ausschlüsse! SPG Wilhering/Mühlbach zieht Doppl in Minute 95 weiße Heim-Weste aus

Details Montag, 17. August 2020 17:13

Am Sonntagnachmittag empfing zum Saisonauftakt der 1. Klasse Mitte die ASKÖ Doppl-Hart 74 die SPG Wilhering/Mühlbach. Im Duell zwischen dem Vierten und dem Elftplatzierten der abgebrochenen Saison erwarteten die Experten eine klare Angelegenheit. Doch in einem überaus turbulenten Match mit nicht weniger als vier Ausschlussen gelang dem Außenseiter in Minute 95 ein "Lucky Punch", weshalb die Wilheringer nach einem 2:1-Erfolg die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten konnten. Die ASKÖ verlor nicht nur drei Spieler durch Platzverweise, sondern erstmals seit 8. Juni 2019 auch ein Heimspiel.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Kandler sieht Rot - Zürnsack verwandelt Elfmeter

Am ASKÖ-Sportplatz ging es von Beginn an zur Sache. In Minute fünf hatte die Steinkellner-Elf mit einem Aluminiumtreffer Pech. Kurz danach waren die Gäste nur noch zu zehnt, als Daniel Kandler mit Rot vom Platz flog. Der Favorit konnte die numerische Überzahl zunächst nicht nutzen. Bei einer guten Chance scheiterten die Heimischen am ausgezeichnet parierenden SPG-Keeper Georg Schrammel. Aber auch die Gäste waren nicht ungefährlich und fanden durch Thomas Gangl und Neuerwerbung Savo Jovanovic Einschussgelegenheiten vor. Als es bereits nach einer torlosen ersten Hälfte aussah, durften die heimischen Fans doch noch jubeln, als Andreas Zürnsack einen Elfmeter zum 1:0-Pausenstand verwandelte.

Drei Platzverweise in Durchgang zwei - SPG-Joker sticht in Minute 95

Als Schiedrichterin Baier den zweiten Durchgang anpfiff, ahnte die Unparteiische vermutlich nicht, was in den folgenden 45 bzw. 50 Minuten geschehen sollte. Trotz Unterzahl versteckte sich die Spielgemeinschaft nicht und durfte zehn Minuten nach Wiederbeginn durch Gangl den Ausgleichstreffer bejubeln. In der Folge hielten die Mannen von Coach Alexander Oppolzer das Match offen. Als Liridon Osmani nach 70 Minute die Ampelkarte sah, war auch die ASKÖ nur noch zu zehnt. In einem munteren Match waren wenige Minuten später plötzlich die Hausherren in Unterzahl - auch Alexander Sixl, der im Sommer von Landesligist Viktoria Marchtrenk an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, flog mit Gelb-Rot vom Platz. Das Spiel stand bis zum Schluss auf Messers Schneide und wurde zudem immer turbulenter. In Minute 92 standen nur noch acht Doppler Kicker am Feld. Ebenso wie Kandler zeigte Schiedsrichterin Baier auch ASKÖ-Kapitän Rupert Gypser glatt Rot. Die acht verbliebenen Hausherren versuchten mit vereinten Kräften, einen Punkt ins Trockene zu bringen. Doch als die Unparteiische bereits auf die Uhr blickte, starteten die Willheringer bzw. Mühlbacher ihren letzten Angriff. Nachdem Dominik Scheuringer die Stange getroffen hatte, drückte der in der Schlussviertelstunde eingewechselte Nico Zandomeneghi den Ball zum 2:1-Sieg der Gäste über die Linie. Beide Mannschaften greifen am kommenden Samstag wieder ins Geschehen ein. Die Spielgemeinschaft empfängt die Blaue Elf aus Linz, die ASKÖ Doppl ist in Hörsching zu Gast.





S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?