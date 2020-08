Kolakovic bestraft Union Pichling in der Schlussphase

Details Montag, 24. August 2020 13:50

Der UFC Eferding fügte der DSG Union Pichling am Freitag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Eferding die Nase vorn.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Nach einer Viertelstunde muss es eigentlich 1:0 für Eferding stehen, sie bekommen einen Elfmeter zugesprochen. Marko Kolakovic zeigt Nerven und schießt nicht optimal. Die Union Pichling ging dafür durch Moritz Moser in der 23. Minute in Führung. Ein Tor mehr für die Gäste machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Markus Zoidl ließ sich in der 59. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den UFC Eferding. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Marko Kolakovic schnürte einen Doppelpack (75./95.), sodass der Tabellenprimus fortan mit 3:1 führte. Vor dem zweiten Treffer von Kolakovic mussten die Mannen von Markus Fuchsjäger sogar noch einen Auschluss hinnehmen. Das Fehlen von Adem Hasanbegovic konnten die Gäste aber nicht mehr ausnutzen. Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Die errungenen drei Zähler gingen führen Eferding auf den fünften Tabellenplatz.

Pichling verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem sechsten Rang.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

1. Klasse Mitte: UFC Eferding – DSG Union Pichling, 3:1 (0:1)

23 0:1 Moritz Moser

59 1:1 Markus Zoidl

75 2:1 Marko Kolakovic

95 3:1 Marko Kolakovic

