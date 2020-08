Souveräner Erfolg für Puchenau bei Haid

Details Montag, 24. August 2020 17:00

Die DSG Union Haid konnte der Union Puchenau nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Puchenau erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Früh zeichnete sich ab, dass Puchenau das Spiel bestimmte. Noch in den ersten zehn Minuten starten die Gäste zwei Annäherungsversuche, ohne Erfolg. Nach einer Viertelstunde zeichnete sich DSG-Rückhalt Christoph Stölnberger mit einer Glanztat aus. Er konnte den Schuss von Georg Eckmayr gerade noch vor der Linie klären. Kurz drauf stellte die Union Puchenau mit dem 1:0 die Weichen auf Sieg. Marvin Stöger schlug einen Freistoß zur Mitte, dort sprang Matthias Müller am höchsten und köpfte ein. Der Gastgeber versuchte es mit hohen Bällen, die in der offensive aber keinen Anklang fanden. Puchenau schaltete daraufhin einen Gang zurück. Der Spitzenreiter hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Nach dem Seitenwechsel kam der Gast wieder mit mehr Pressing. Erneut konnte sich Stölnberger nach einem Kopfball auszeichnen, musste wenig später aber doch hinter sich greifen. Georg Eckmayr machte in der 57. Minute das 2:0 perfekt. Nach zahlreichen weiteren Möglichkeiten für Puchenau stellte Michael Kaindlbinder schließlich in der 80. Minute den 3:0-Sieg für Puchenau sicher. Er nahm eine Müller-Flanke direkt per Volley ab und versenkte die Kugel im Tor. Am Ende nahm die Union Puchenau bei Haid einen Auswärtssieg mit.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für das Heimteam wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem 13. Rang steht.

Puchenau ist mit sechs Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet und lacht von der Tabellenspitze.

1. Klasse Mitte: DSG Union Haid – Union Puchenau, 0:3 (0:1)

20 0:1 Matthias Mueller

57 0:2 Georg Eckmayr

80 0:3 Michael Kaindlbinder

