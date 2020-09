UFC Eferding siegt gegen Neue Heimat Linz

Details Sonntag, 06. September 2020 23:45

Die ASKÖ Neue Heimat Linz hatte am Sonntag gegen den UFC Eferding mit 2:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Wolfgang Lehner brachte Neue Heimat Linz in der siebten Minute ins Hintertreffen. Die Gäste näherten sich das erste Mal über eine Standardsituation an, der Freistoß verfehlte sein Ziel aber knapp. Silvio Hemmelmayr versenkte die Kugel zum 2:0 für Eferding (24.). Die angereisten Fans der Neuen Heimat sowie deren Spieler reklamierten lautstark auf Abseits, das Tor zählte trotzdem. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Eferding reicht ein weiterer Treffer

Für das erste Tor von Neue Heimat war Slavischa Stojanovic verantwortlich, der in der 55. Minute das 2:1 besorgte. Nach einem Foul verwandelte der Kapitän den Elfmeter mit einer Selbstverständlichkeit die seines Gleichen sucht. Markus Zoidl beförderte das Leder zum 3:1 des UFC Eferding über die Linie (78.) und zerschlug damit die Hoffnungen der Linzer auf ein Comeback. Das 3:2 der ASKÖ Neue Heimat Linz bejubelte Josip Trbara (88.), der Anschluss kam aber zu spät. Am Ende verbuchte Eferding gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Der UFC Eferding ist jetzt mit sieben Zählern punktgleich mit Neue Heimat Linz, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 7:6 auf dem sechsten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

1. Klasse Mitte: UFC Eferding – ASKÖ Neue Heimat Linz, 3:2 (2:0)

7 1:0 Wolfgang Lehner

24 2:0 Silvio Hemmelmayr

55 2:1 Slavischa Stojanovic

78 3:1 Markus Zoidl

88 3:2 Josip Trbara

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?