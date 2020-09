Westbahn Linz findet auch gegen Hörsching keinen Weg aus der Krise

Details Sonntag, 13. September 2020 12:15

Der ESV Westbahn Linz kommt in dieser Saison nicht aus der Bredouille. Das ändert sich auch nach der Partie gegen den SC Härsching nicht. Man musste nicht nur erneut einige Gegentreffer einstecken, sondern auch eine Ampelkarte.

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Kovarik traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Michael Eckerstorfer schnürte einen Doppelpack (27./41.), sodass Hörsching fortan mit 3:0 führte. Zur Halbzeit blickte der SC Hörsching auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Hörsching macht weiter

Mit dem 4:0 durch Samuel Diesenreither schien die Partie bereits in der 53. Minute mit Hörsching einen sicheren Sieger zu haben. Der ESV konnte der Offensivkraft der Heimischen einfach nichts entgegensetzen. Michele Zamperin erzielte in der 60. Minute den Ehrentreffer für Westbahn. Nur vier Minuten später mussten die Gäste aber in Unterzahl weiter machen. Marsel Piric sah innerhalb von zwei Minuten die Ampfelkarte und musste frühzeitig unter die Dusche. Fatlum Emruli beseitigte mit seinen Toren (65./70.) die letzten Zweifel am Sieg des SC Hörsching. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Hörsching einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SC Hörsching auf den zweiten Rang kletterte. Prunkstück von Hörsching ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zwei Gegentreffer kassierte. Der SC Hörsching ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet drei Siege und ein Unentschieden.

Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass Westbahn Linz weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Offensive von Westbahn zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – ein geschossener Treffer stellt den schlechtesten Ligawert dar.

1. Klasse Mitte: SC Hörsching – ESV Westbahn Linz, 6:1 (3:0)

4 1:0 Daniel Kovarik

27 2:0 Michael Eckerstorfer

41 3:0 Michael Eckerstorfer

53 4:0 Samuel Diesenreither

60 4:1 Michele Zamperin

65 5:1 Fatlum Emruli

70 6:1 Fatlum Emruli

