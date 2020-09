Dreierpack! Tarakci führt Pucking zum Sieg gegen Doppel-Hart

Details Sonntag, 20. September 2020 00:30

Mit einer 3:1-Niederlage im Gepäck ging es für Doppl-Hart vom Auswärtsmatch bei der Union Pucking in Richtung Heimat. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Pucking die Nase vorn.

Oguz Tarakci brachte die Heimischen nach nur fünf Minuten in Führung und sorgte so für einen Blitzstart. Weitere zwanzig Minuten verstrichen, dann schlug Tarakci zum zweiten Mal zu. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Liridon Osmani auf Seiten der Gäste das 2:1 (42.). Zur Pause war die Union Raiba Pucking im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Tarakci legt noch einmal nach

Die zweite Hälfte wae von gelben Karten geprägt - gleich vier Männer der ASKÖ sahen innerhalb von zehn Minuten den gelben Karton. Mit dem 3:1 sicherte Tarakci den Gastgebern nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (71.). Am Schluss fuhr die Union Pucking gegen die ASKÖ Doppl-Hart auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.

Mit drei Siegen weist die Bilanz von Pucking genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die bisherige Saisonbilanz der ASKÖ Doppl-Hart 74 bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten mäßig. Die ASKÖ Doppl-Hart baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit diesem Sieg zog die Union Raiba Pucking an Doppl-Hart vorbei auf Platz sieben. Die ASKÖ Doppl-Hart 74 fiel auf die achte Tabellenposition.

1. Klasse Mitte: Union Raiba Pucking – ASKÖ Doppl-Hart 74, 3:1 (2:1)

5 1:0 Oguz Tarakci

25 2:0 Oguz Tarakci

42 2:1 Liridon Osmani

71 3:1 Oguz Tarakci

