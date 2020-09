Westbahn Linz verlangt SV Steyregg alles ab [Video]

Details Sonntag, 20. September 2020 00:40

Der Sportverein Steyregg verbuchte einen 3:4-Arbeitssieg gegen den ESV Westbahn Linz. Westbahn Linz erlitt gegen den SV Steyregg erwartungsgemäß eine Niederlage.

Westbahn geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Sebastian Wurmlinger das schnelle 1:0 für Steyregg erzielte. Wurmlinger vollendete eine tolle Kombination mit einem schönen Schuss ins lange Eck. Keppa Sowe traf zum 1:1 zugunsten des ESV Westbahn Linz (33.). Ein schneller, tiefer Ball auf den Stürmer reichte bei der momentan unorganisierten Hintermannschaft von Steyregg aus, das Tor war anschließend reine Formsache. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Tor SV Steyregg 5

Torreiche zweite Hälfte

Der zweite Durchgang startete erneut besser für den Gast: Peter Ploberger versenkte die Kugel zum 1:2 (50.). Westbahn Linz zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Michele Zamperin (51.) und Sowe (68.) mit ihren Treffern das Spiel. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Furkan Yigit den Ausgleich (74.). Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Ploberger, der mit seinem Treffer in der 86. Minute die späte Führung des Sportverein Steyregg sicherstellte. Der Doppeltorschütze verwandelte einen Freistoß aus gut zwanzig Metern direkt. Am Schluss siegte der SV Steyregg gegen Westbahn.

Mit 35 Gegentreffern hat der ESV Westbahn Linz schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur vier Tore, drei davon in dieser Partie. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich über fünf Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Steyregg – Westbahn Linz bleibt weiter unten drin.

Beim Sportverein Steyregg präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). Der SV Steyregg machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem vierten Platz. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Steyregg.

1. Klasse Mitte: ESV Westbahn Linz – Sportverein Steyregg, 3:4 (1:1)

8 0:1 Sebastian Wurmlinger

33 1:1 Keppa Sowe

50 1:2 Peter Ploberger

51 2:2 Michele Zamperin

68 3:2 Keppa Sowe

74 3:3 Furkan Yigit

86 3:4 Peter Ploberger

