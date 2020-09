Union Pucking deklassiert Westbahn Linz

Details Montag, 28. September 2020 11:00

Die Union Pucking kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Pucking erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Oguz Tarakci traf in der fünften Minute zur frühen Führung. In der 34. Minute erzielte der Gastgeber das 2:0 durch Jürgen Spielbichler. Mit dem 3:0 durch Tarakci schien die Partie bereits in der 39. Minute mit der Union Raiba Pucking einen sicheren Sieger zu haben. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, traf die Union Pucking in Person von Jürgen Spielbichler zum 4:0 (43.). Pucking gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Keine Gnade

Die Union Raiba Pucking ließ den Vorsprung in der 71. Minute anwachsen, als Jürgen Spielbichler zum dritten Mal in dieser Partie traf. Stefan Spielbichler gelang ein Doppelpack (76./84.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Mit dem Spielende fuhr Pucking einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Westbahn klar, dass gegen die Union Pucking heute kein Kraut gewachsen war.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo die Union Raiba Pucking nun auf dem siebten Platz steht. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Pucking.

Der Gast bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit 42 Toren fing sich Westbahn Linz die meisten Gegentore in der 1. Klasse Mitte ein.

1. Klasse Mitte: Union Raiba Pucking – ESV Westbahn Linz, 7:0 (4:0)

5 Oguz Tarakci 1:0

34 Juergen Spielbichler 2:0

39 Oguz Tarakci 3:0

43 Juergen Spielbichler 4:0

71 Juergen Spielbichler 5:0

76 Stefan Spielbichler 6:0

84 Stefan Spielbichler 7:0