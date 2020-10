Pucking bringt Haid weiter in die Bredouille

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 19:55

Die Union Pucking setzte sich bei der Union Haid mit 1:5 durch und beschert den Gastgebern damit die siebte Saisonniederlage.

Dabei sah es zu Beginn sehr gut für die Heimischen aus: Ihsan Furuncu brachte Pucking in der 15. Minute ins Hintertreffen. Der Gast drängte aber auf den Ausgleich und hatte diesen auch relativ schnell parat. Für das 1:1 der Union Raiba Pucking zeichnete Stefan Spielbichler verantwortlich (25.). Hannes Sandmayr beförderte das Leder zum 1:2 der Union Pucking in die Maschen (36.). Ein Tor auf Seiten von Pucking machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Pucking klar im Vorteil

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste los wie die Feuerwehr: Oguz Tarakci erhöhte den Vorsprung der Union Raiba Pucking nach nur einer Minute auf 1:3. Für den vierten Treffer der Union Pucking sorgte Liridon Bejic, der in Minute 66 zur Stelle war. Tarakci besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Pucking (75.). Am Ende hieß es für die Union Raiba Pucking: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei der DSG Union Haid.

Wann bekommt die Heimmannschaft die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die Union Pucking gerät Haid immer weiter in die Bredouille. Im Angriff der DSG Union Haid herrscht Flaute. Erst sechsmal brachte Haid den Ball im gegnerischen Tor unter. Die Misere von Haid hält an.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Pucking liegt nun auf Platz sechs. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Union Pucking.

1. Klasse Mitte: DSG Union Haid – Union Raiba Pucking, 1:5 (1:2)

15 Ihsan Furuncu 1:0

25 Stefan Spielbichler 1:1

36 Hannes Sandmayr 1:2

46 Oguz Tarakci 1:3

66 Liridon Bejic 1:4

75 Oguz Tarakci 1:5