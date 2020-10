Eferding/Fraham mit Auswärtssieg in Pichling

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 20:05

Die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham gewann das Samstagsspiel gegen die DSG Union Pichling mit 1:3. Eferding/Fraham hatte schon im Vorfeld Rückenwind und konnte diesen für sich nutzen.

Der Anfang gestaltete sich auf beiden Seiten eher zaghaft, ehe die Gäste die Initiative ergriffen und die Führung machten: Attila Gyurcsik brachte den Gast in der elften Minute nach schöner Vorarbeit von Murat Aplak. Danach hielten aber die Hausherren das Zepter in der Hand, einziges Manko: zwingende Chancen. Diese konnten die Pichlinger offensiv-Akteure nämlich nicht herausspielen. Stattdessen erhöhte Stefan Kriegner den Vorsprung von Eferding/Fraham nach 38 Minuten auf 0:2. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Es wird noch einmal heiß

Im zweiten Durchgang fand sich vorerst keine spielbestimmende Mannschaft, es ging Hin und Her. Mehr Chancen konnten allerdings die Heimischen vorweisen. Hassan Abdirahman Rauf war es, der in der 72. Minute nach einem Elfmeter den Ball im Gehäuse der ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham unterbrachte. Mit dem 1:3, ebenfalls per Strafstoß, sicherte Gyurcsik Eferding/Fraham nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (77.). Schließlich sprang für den Gast gegen die Union Pichling ein Dreier heraus.

Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt der Gastgeber den zwölften Platz in der Tabelle ein. Vom Glück verfolgt war die DSG Union Pichling in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nach dem errungenen Dreier hat die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham Position fünf der 1. Klasse Mitte inne. Die Offensive von Eferding/Fraham in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch die Union Pichling war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 26-mal schlugen die Angreifer von Eferding/Fraham in dieser Spielzeit zu. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gäste.

1. Klasse Mitte: DSG Union Pichling – ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham, 1:3 (0:2)

11 Attila Gyurcsik 0:1

38 Stefan Kriegner 0:2

72 Hassan Abdirahman Rauf 1:2

77 Attila Gyurcsik 1:3