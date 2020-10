Emruli macht Hörsching gegen Blaue Elf Linz zum neuen Ligaprimus

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 16:00

Für die ASKÖ Blaue Elf Linz gab es in der Partie gegen den SC Hörsching, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Die Überraschung blieb aus, sodass die Blaue Elf Linz eine Niederlage kassierte.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Die Hausherren bekamen in Minute 23 die perfekte Möglichkeit auf die Führung, den Strafstoß konnte man aber nicht verwerten. Dafür brachte Fatlum Emruli Hörsching in der 31. Minute in Front. Ansonsten blieb es aber über große Teile der ersten Hälfte ruhig. Der Gastgeber nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Hörsching setzt sich durch

David Christian Hutter versenkte den Ball in der 77. Minute im Netz des Tabellenprimus - er überhob den gegnerischen Torwart aus größerer Distanz spektakulär mit einem Lupfer. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Emruli machte in den Minuten 85 und 95 seinen Dreierpack perfekt, sodass der SC Hörsching fortan mit 3:1 führte. Am Schluss fuhr Hörsching gegen die BE Linz auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SC Hörsching einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Hörsching ist die funktionierende Defensive, die erst acht Gegentreffer hinnehmen musste. Der SC Hörsching knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Hörsching sechs Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den elften Platz in der Tabelle ein. Die Offensive der Blaue Elf Linz strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass die BE Linz bis jetzt erst zehn Treffer erzielte. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der Blaue Elf Linz etwas bescheiden daher. Lediglich einen Punkt ergatterte die BE Linz.

1. Klasse Mitte: SC Hörsching – ASKÖ Blaue Elf Linz, 3:1 (1:0)

31 Fatlum Emruli 1:0

77 David Christian Hutter 1:1

85 Fatlum Emruli 2:1

95 Fatlum Emruli 3:1