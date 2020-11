Dionysen/Traun verliert mit zwei Mann weniger bei Eferding/Fraham

Details Sonntag, 01. November 2020 13:55

Die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen die ASKÖ Dionysen/Traun. Als Favorit wurden aufgrund der Tabellensituation die Hausherren gehandelt. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Dionysen/Traun bereits in Front. Raul Andrei Scarlat markierte in der dritten Minute die Führung durch einen Elfmeter. Stefan Kriegner schockte die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Eferding/Fraham (5./21.). In der 35. Minute erhöhte Attila Gyurcsik auf 3:1 für die Gastgeber. Kurz darauf wurde beniamin Chiorean des Platzes verwiesen, weshalb der Gast absofort in Unterzahl weiter machen musste. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Sichere Sache - weiterer Platzverweis

Mit dem Torschützen Scarlat verabschiedete sich schon der zweite Spieler von Dionysen frühzeitig vom Platz. Fabio Mugrauer vollendete schließlich noch zum vierten Tagestreffer in der 80. Spielminute. Schlussendlich verbuchte die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham gegen die ASKÖ Dionysen/Traun einen überzeugenden Heimerfolg.

Nach zwölf absolvierten Spielen stockte Eferding/Fraham sein Punktekonto bereits auf 23 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Offensiv konnte Ef./Fraham in der 1. Klasse Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 34 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Die Abstiegssorgen von Dionysen/Traun sind nach der klaren Niederlage größer geworden, trotzdem hat man noch ein gutes Polster auf die hinteren Ränge. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat die ASKÖ Dionysen/Traun derzeit auf dem Konto.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham – ASKÖ Dionysen/Traun, 4:1 (3:1)

3 Raul Andrei Scarlat 0:1

5 Stefan Kriegner 1:1

21 Stefan Kriegner 2:1

35 Attila Gyurcsik 3:1

80 Fabio Mugrauer 4:1