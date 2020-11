Westbahn Linz beinahe mit zweitem Saisonsieg bei Blauer Elf Linz

Details Sonntag, 01. November 2020 14:00

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich die ASKÖ Blaue Elf Linz und der ESV Westbahn Linz mit 1:1. Der vermeintlich leichte Gegner war Westbahn mitnichten. Westbahn Linz kam gegen die Blaue Elf Linz zu einem achtbaren Remis.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

In der ersten Hälfte passierte auf dem schwer bespielbaren Rasen der Blauen Elf relativ wenig. Torszenen waren rar und spielerisch konnten beide Teams nicht wirklich glänzen. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Last-Minute-Ausgleich

Mario Kvasina brach für den ESV Westbahn Linz den Bann und markierte in der 74. Minute die Führung. Kurz vor Ende der Partie war es David Christian Hutter, der die Blaue Elf rettete und den Ausgleich markierte (89.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die Heimmannschaft und Westbahn Linz schließlich mit einem Remis.

Die ASKÖ Blaue Elf Linz bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. Wo bei der Blaue Elf Linz der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 14 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat die BE Linz momentan auf dem Konto.

Mit 63 Gegentreffern hat Westbahn schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur neun Tore. Die Gäste verbuchten insgesamt einen Sieg, ein Remis und zehn Niederlagen.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Blaue Elf Linz – ESV Westbahn Linz, 1:1 (0:0)

74 Mario Kvasina 0:1

89 David Christian Hutter 1:1