Ein Mann, ein Punkt: Gyurcsik sichert Eferding/Fraham das Remis

Details Sonntag, 15. August 2021 22:36

Das war weder Fisch noch Fleisch. Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam die ASKÖ Treffling zu einem 1:1-Unentschieden gegen die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham. 147 Zuseher im Trefflinger Stadion sahen ein glanzloses Unentschieden.

Andreas Staudacher brachte Treffling in der 36. Minute nach vorn. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Heimteam, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.





Den Ausgleich zum 1:1 von Eferding/Fraham stellte Attila Gyurcsik sicher (59.). Mit dem Abpfiff des Referees Gerhard Kriener sind die ASKÖ Treffling und Eferding /Fraham mit einer Punkteteilung in die neue Saison gestartet.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Treffling – ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham, 1:1 (1:0)

36 Andreas Staudacher 1:0

59 Attila Gyurcsik 1:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!