Spielbichler schießt scharf - Doppelpack bei 3:0-Sieg von Pucking gegen Eferding/Fraham

Die Union Raiba Pucking entschied das Match gegen die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham mit 3:0 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Vor 150 Zusehern auf dem Sportplatz Springwiese Eferding konnte sich dabei vor allem Stefan Spielbichler mit zwei Treffern auszeichnen.

Die Union Raiba Pucking erwischte gegen die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham einen Blitzstart in das Spiel: Oguz Tarakci traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Stefan Spielbichler erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 35 Minuten auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine 2:0-Führung für sich reklamieren durften, als Schiedsrichter Gabriel Wiesinger zum Gang in die Kabinen abpfiff.



Spielbichler mit Freistoßtreffer



Mit dem 3:0 sicherte Spielbichler seiner Union Raiba Pucking nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer, dieses Mal per Freistoß (71.). Letztlich fuhr die Union Raiba Pucking einen souveränen und ungefährdeten Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.





Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt in Runde vier ist noch gering, aber dennoch ist es für die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham wenig erfreulich, dass man in der Tabelle der ersten Klasse Mitte nach der Niederlage nur noch auf dem neunten Rang mit vier Punkten steht.

Die drei Zähler katapultierten die Union Raiba Pucking in der Tabelle auf Platz acht, punktegleich mit den Eferdingern.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham – Union Raiba Pucking, 0:3 (0:2)

6 Oguz Tarakci 0:1

35 Stefan Spielbichler 0:2

71 Stefan Spielbichler 0:3

