Hörsching gewinnt bei Blaue Elf Linz 3:1 und sichert den ersten Tabellenplatz

Der SC Hörsching fügte der ASKÖ Blaue Elf Linz am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:1. Für den vierten Sieg in Folge der Hörschinger zeichnete vor allem der Doppeltorschütze David Wiesinger vor 85 Zusehern im Linzer Wasserwaldstadion verantwortlich.

Der Tabellenerste aus Hörsching ließ sich im Spiel gegen die ASKÖ Blaue Elf Linz 31 Spielminuten Zeit, als Daniel Knezevic zur 1:0-Führung für die Gäste traf. Kurz vor der Pause, in Minute 43, erhöhte dann David Wiesinger auf 2:0 (43.). Schiedsrichter Gerhard Kriener pfiff schließlich zur Halbzeitpause ab.



Neuhold verwertet Elfmeter



Nach der Pause verwertete Dominik Neuhold für den Gastgeber einen Foulelfmeter zum 1:2-Anschlusstreffer. Doch die Antwort der Hörschinger ließ nur zwei Minuten auf sich warten: Knezevic belohnte sich in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel. Am Ende punktete der SC Hörsching dreifach bei der ASKÖ Blaue Elf Linz.





Mit fünf gesammelten Zählern und einem 8:7-Torverhältnis hat die ASKÖ Blaue Elf Linz momentan den fünften Tabellenplatz inne. Am liebsten teilt der Gastgeber die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher einmal bewies.

Der SC Hörsching belegt aktuell mit der maximalen Ausbeute von 12 Zählern und einem überzeugenden 12:1-Torverhältnis momentan souverän den ersten Platz.

