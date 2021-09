Doppl-Hart gewinnt Spitzenspiel gegen Pichling mit 1:0

Details Sonntag, 12. September 2021 14:28

Die ASKÖ Doppl-Hart 74 trug gegen DSG Union Pichling einen knappen 1:0-Erfolg davon. Begeistern konnte Doppl-Hart bei diesem Auftritt jedoch nicht, weshalb der Erfolg am Ende eher als Arbeitssieg zu sehen war. Vor 200 Zusehern auf dem Sportplatz ASKÖ Doppl-Hart katapultierte sich der Gastgeber mit diesen drei Punkten aktuell auf den dritten Platz.

Ein spätsommerlicher Samstagnachmittag, Spielbegegnung zwischen ASKÖ Doppl-Hart 74 und DSG Union Pichling in der 1. Klasse Mitte: Die erste Halbzeit in diesem Spiel ging jedoch ohne nennenswerte Spielaktionen über die Bühne. So ging es schließlich torlos nach dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Alen Puskaric in die Kabinen.



Sixl schießt Siegestreffer



Einige Minuten nach der Halbzeitpause wurden die Heimfans endlich erlöst: Alexander Sixl machte in der 56. Minute das 1:0 der ASKÖ Doppl-Hart 74 perfekt. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gastgeber und der DSG Union Pichling. Wie heißt das Motto so schön? Drei Punkte sind drei Punkte.





Offensiv sticht die ASKÖ Doppl-Hart 74 in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 13 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Doppl-Hart sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf drei summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu, man steht also mit zehn Punkten aktuell auf dem dritten Platz.





Die Union Pichling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel, steht nun mit einem 9:9-Torverhältnis auf dem fünften Platz.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Doppl-Hart 74 – DSG Union Pichling, 1:0 (0:0)

56 Alexander Sixl 1:0

