Jubel bei Traun über späten Sieg dank Pavlovic - Bei 2:1-Sieg gegen Wilhering/Mühlbach

Details Montag, 13. September 2021 20:05

Der Siegtreffer kam relativ spät, doch er kam: Ivan Pavlovic schoss seine Mannschaft ASKÖ Dionysen/Traun zum Sieg gegen SPG Wilhering/Mühlbach und sich zum Matchwinner. Die Begegnung der 1. Klasse Mitte fand vor 200 Zusehern am Sonntag Nachmittag auf dem Sportplatz Maschinenbau Hierzer in Wilhering statt.

SPG Wilhering/Mühlbach geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Metin Aslan das schnelle 1:0 für ASKÖ Dionysen/Traun erzielte. Der Gastgeber SPG Wilhering/Mühlbach traf in der 15. Minute zum Ausgleich, den Treffer erzielte Oguzhan Sivrikaya. Am Zwischenstand änderte sich bis zur Halbzeitpause nichts, sodass es mit einem 1:1 für beide Teams in die Kabinen ging.



Pavlovic erlöst Traun



Dass die ASKÖ Dionysen/Traun in der Schlussphase den Sieg einfuhr, war das Verdienst von Ivan Pavlovic, der in der 83. Minute zur Stelle war. Am Ende verbuchte die ASKÖ Dionysen/Traun gegen die SPG Wilhering/Mühlbach die maximale Punkteausbeute.





Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für SPG Wilhering/Mühlbach wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert der Gastgeber nur noch auf Platz neun mit einem 7:8-Torverhältnis und fünf Punkten. Die bisherige Saisonbilanz von SPG Wilhering/Mühlbach bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Pleiten schwach.





Die ASKÖ Dionysen/Traun macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang sieben mit einem 3:7-Torverhältnis.

1. Klasse Mitte: SPG Wilhering/Mühlbach – ASKÖ Dionysen/Traun, 1:2 (1:1)

2 Metin Aslan 0:1

15 Oguzhan Sivrikaya 1:1

83 Ivan Pavlovic 1:2

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!