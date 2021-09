Hörsching weiterhin Tabellenführer - Souveräner 4:0-Sieg bei Steyregg

Details Samstag, 18. September 2021 12:11

Der SC Hörsching stellt die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und behauptet nach einem überzeugenden 4:0 über den Sportverein Steyregg weiterhin die Tabellenspitze. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Hörsching wurde der Favoritenrolle vor 150 Zusehern auf der Sportanlage Steyregg gerecht.

Am Freitag Abend stand das Spiel zwischen Sportverein Steyregg und SC Hörsching in der 1. Klasse Mitte auf dem Programm: Diese Partie begann intensiv, die ersten Minuten waren vor allem durch einige Chancen auf beiden Seiten via Freistoß und Eckball gekennzeichnet. Schließlich stellte Daniel Knezevic das 1:0 für die Gäste aus Hörsching sicher (13.). Bis zur 24. Spielminute gewann man als Zuseher den Eindruck, dass es sich bei dieser Partie um eine ausgeglichene handelt. Fatlum Emruli trug sich in der 28. Spielminute in die Torschützenliste ein. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten 0:2-Stand in die Kabine.



Eigentor von Steyregg



Das spielintensive Tempo der ersten Halbzeit war am Anfang der zweiten Hälfte noch nicht vorhanden. In der 58. Minute konnten die Gastgeber einen Eckball für sich behaupten, der allerdings nichts einbrachte. Für das 3:0 des SC Hörsching sorgte gegen Spielende erneut Emruli, der in Minute 88 zur Stelle war. In der Nachspielzeit lenkte Lukas Wurmlinger dann das Leder in das eigene Tor (91.). Schlussendlich reklamierte der SC Hörsching einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SV Steyregg in die Schranken.





Der Sportverein Steyregg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf heimischem Terrain verbuchten die Gastgeber im laufenden Spieljahr noch keinen Dreier. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SC Hörsching – der Sportverein Steyregg bleibt weiter unten drin, nämlich auf dem 12. Platz mit einem 10:14-Torverhältnis. Die formschwache Abwehr ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SV Steyregg in den ersten sechs Spielen. Die bisherige Saisonbilanz von Steyregg bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach.





SC Hörsching ist auswärts noch ohne Punktverlust. Der SC Hörsching hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Mit nur zwei Gegentoren hat Hörsching die beste Defensive der 1. Klasse Mitte. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, den SC Hörsching zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat Hörsching alle für sich entschieden.

1. Klasse Mitte: Sportverein Steyregg – SC Hörsching, 0:4 (0:2)

13 Daniel Knezevic 0:1

28 Fatlum Emruli 0:2

88 Fatlum Emruli 0:3

91 Eigentor durch Lukas Wurmlinger 0:4

