Treffling weiterhin sieglos - 1:3-Niederlage bei Eferding

Details Sonntag, 26. September 2021 10:41

ASKÖ Treffling bleibt nach dieser 1:3-Niederlage bei UFC Eferding weiter Schlusslicht der 1. Klasse Mitte. 200 Zuseher waren am Samstag in der Maier & Stelzer-Arena Eferding dabei. Die 1:0-Pausenführung konnten die Gäste aus Treffling nicht erfolgreich über die zweite Spielhälfte bringen.

In den ersten Minuten hatten die Gastgeber aus Eferding schon zwei Chancen per Eckball auf ihrer Seite, konnten diese aber nicht gewinnbringend verwerten. In der 12. Minute hatten die Gäste ihr erstes Tor auf dem Fuß, doch UFC Eferding-Torhüter Philipp Bolda war zur Stelle und verhinderte diese Torchance. Die nächsten gefährlichen Chancen gehörten den Eferdingern: In der 14. Minute ein Lattenschuss und drei Minuten darauf folgte ein Schuss nahe am Tor der Trefflinger vorbei. Für das erste Tor in diesem Spiel sorgten dann allerdings die Gäste und so brachte Marcel Meindl den UFC Eferding in der 21. Minute ins Hintertreffen. Bis zum Pausenpfiff blieb der 1:0-Stand aus Sicht der Gäste unverändert, als Referee Abdiraham Rauf zur Pause abpfiff.



Eferding bleibt Zweiter



Das 1:1 von Eferding stellte Roland Meister nach der Spielpause sicher (60.). In dieser Phase kam UFC Eferding so richtig gut in Fahrt: In der 65. Minute erzielte Marko Kolakovic das 2:1 für das Heimteam. Arbenit Thaqi erhöhte den Vorsprung des UFC Eferding nach 80 Minuten schließlich auf 3:1. UFC Eferding ließ die drei Punkte also zuhause und liegt somit weiterhin auf dem zweiten Platz der 1. Klasse Mitte.





Nach dem klaren Erfolg über ASKÖ Treffling festigt der UFC Eferding den zweiten Tabellenplatz. Die Eferdinger präsentierten sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig: Bereits 20 geschossene Treffer gehen auf das Konto des UFC Eferding. Nur einmal gab sich der UFC Eferding bisher geschlagen. Die Eferdinger sind seit drei Spielen unbezwungen.





Mit nur einem Zähler auf der Habenseite zieren die Trefflinger Gäste das Tabellenende der 1. Klasse Mitte bei einem 6:26-Torverhältnis. Mit erst sechs erzielten Toren haben die Trefflinger im Angriff Nachholbedarf. Die Situation bleibt also weiter verzwickt. Im Spiel gegen den UFC Eferding handelte man sich bereits die sechste Niederlage am Stück ein.

1. Klasse Mitte: UFC Eferding – ASKÖ Treffling, 3:1 (0:1)

21 Marcel Meindl 0:1

60 Roland Meister 1:1

65 Marko Kolakovic 2:1

80 Arbenit Thaqi 3:1

