Eferding bleibt mit 4:0-Sieg bei Steyregg weiter oben dran

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 12:24

Am Samstagnachmittag spielte UFC Eferding den SV Steyregg gekonnt mit einem 4:0-Sieg aus und bleibt damit weiter auf dem zweiten Tabellenplatz der 1. Klasse Mitte. Marko Kolakovic gelangen vor 250 Zusehern auf der Sportanlage Steyregg zwei Treffer.

Es vering die erste halbe Stunde bei der Begegnung zwischen SV Steyregg und UFC Eferding torlos. Aber der 33. Minute änderte sich der Spielstand jedoch rasch: Marko Kolakovic trug sich in der 33. Spielminute in die Torschützenliste ein und nur kurz darauf in der 36. Minute erhöhte Markus Zoidl auf 2:0 für die Eferdinger Gäste. UFC Eferding ging somit mit einer 2:0-Führung in die Kabinen, als Referee Günther Nebel die erste Spielhälfte abpfiff.



Kolakovic trifft doppelt



Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte ließ Dominik Ritzberger in der 51. Minute den Vorsprung für UFC Eferding auf 3:0 anwachsen. Kolakovic besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Eferding (76.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für den UFC Eferding, der sich in diesem Spiel verdient und erfolgreich mit einem 4:0-Sieg gegen SV Steyregg durchgesetzt hatte.





Sieger UFC Eferding bleibt mit diesem souveränen Sieg mit einem 24:7-Torverhältnis und 19 Punkten weiter auf dem zweiten Platz. Die aktuelle Bilanz nach acht Runden lautet: sechs Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.





SV Steyregg hingegen liegt nach dieser hohen Niederlage mit einem 10:21-Torverhältnis und fünf Punkten weiterhin auf dem 13. Platz. Die Bilanz nach acht Spielen lautet so: ein Sieg, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen.







1. Klasse Mitte: Sportverein Steyregg – UFC Eferding, 0:4 (0:2)

33 Marko Kolakovic 0:1

36 Markus Zoidl 0:2

51 Dominik Ritzberger 0:3

76 Marko Kolakovic 0:4

