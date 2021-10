10 Tore und einmal Gelb-Rot - 6:4-Sieg von Pichling gegen Haid hatte einiges zu bieten

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 12:43

Es war eine auf beiden Seiten torreiche und intensive Partie: Am Samstag besiegte DSG Union Pichling die DSG Union Haid in der achten Runde der 1. Klasse Mitte mit einem 6:4. Im Pichlinger Horst Lauß-Stadion waren 100 Zuseher zugegen.

Es sollte ein torreicher Fußballnachmittag am Samstag bei der Begegnung zwischen DSG Union Pichling und DSG Union Haid werden - und das Toreschießen begann schon in der ersten Spielhälfte: Für das erste Tor sorgte Moritz Moser, als er bereits in der neunten Minute für die Pichlinger Heimmannschaft ins Schwarze traf. Und nur sechs Minuten später in der 15. Minute erhöhte Marcel Zdravac den Vorsprung der DSG Union Pichling auf 2:0. Islambek Muminov witterte seine Chance zum Anschlusstreffer und schoss den Ball zum 1:2 für die DSG Union Haid ein (17.). Ihsan Furuncu glich nur wenig später für den Gast zum 2:2 aus (21.). In der 37. Minute erzielte Josip Katusic per Strafstoß noch das 3:2 für die Union Pichling, ein wichtiges Signal kurz vor der Halbzeitpause. Kurz vor dem Pausenpfiff kassierte Nico Weidmann für ein Foul noch die Gelb-Rote Karte von Referee Sandor Horvath. Horvath pfiff kurz darauf zum Gang in die Kabinen nach den ersten 45 Minuten. Zur Pause wusste Pichling eine hauchdünne 3:2-Führung auf der Habenseite.



Tore bis zum Schlusspfiff



In der zweiten Halbzeit änderte sich wenig was die Tore betraf: Die Vorentscheidung führten Moser mit seinem zweiten Treffer (51.) und Simon Pumberger (58.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Durchsetzungsstark zeigte sich auf der Gegnerseite auch die DSG Union Haid, als erneut Furuncu (71.) und Manuel Peterwagner (74.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum der Pichlinger erfolgreich zuschlugen und damit auf 4:5 aus ihrer Sicht stellten. Mohammad Sharokhi stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand von 6:4 für die DSG Union Pichling her (87.) und machte mit seinem Tor alles klar. Die DSG Union Pichling ging mit einem 6:4-Sieg vom Platz und verbesserte sich damit momentan auf den sechsten Tabellenplatz der 1. Klasse Mitte.







Sieger DSG Union Pichling liegt also aktuell mit einem 18:17-Toverhältnis und elf Punkten auf dem sechsten Platz. Die derzeitige Bilanz nach acht Runden lautet: drei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.





Gegner DSG Union Haid bleibt mit einem 23:16-Torverhältnis und 13 Punkten auf dem vierten Platz mit folgender Bilanz nach Spiel acht: drei Siege, vier Unentschieden und eine Niederlage

1. Klasse Mitte: DSG Union Pichling – DSG Union Haid, 6:4 (3:2)

9 Moritz Moser 1:0

15 Marcel Zdravac 2:0

17 Islambek Muminov 2:1

21 Ihsan Furuncu 2:2

37 Josip Katusic 3:2

51 Moritz Moser 4:2

58 Simon Pumberger 5:2

71 Ihsan Furuncu 5:3

74 Manuel Peterwagner 5:4

87 Mohammad Wares Sharokhi 6:4

