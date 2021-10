Eferding nach 3:0 im Spitzenspiel gegen Hörsching neuer Tabellenführer

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 10:53

UFC Eferding katapultierte sich nach einem 3:0-Erfolg im Spitzenspiel der 1. Klasse gegen SC Hörsching an die Tabellenspitze. Mit 400 Zusehern war diese Begegnung am Samstagnachmittag in der Maier & Stelzer-Arena Eferding durchaus gut besucht.

Die erste große Chance dieser mit 400 Zusehern doch mehr als gut besuchten Begegnung zwischen UFC Eferding und SC Hörsching konnten die Gäste in der 34. Minute für sich reklamieren - allerdings ohne erfolgreichen Abschluss. Nur eine Minute später schlug das Pendel in die andere Richtung und Felix Knogler erzielte den Führungstreffer für die Eferdinger Hausherren (35.). Als Referee Martin Lehner zur Halbzeitpause abpfiff ging es mit einer 1:0-Führung für UFC Eferding in die Kabinen.



Eferding schiesst sich an Spitze



Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte erhöhte Simon Sageder in der 49. Minute auf 2:0 für UFC Eferding. Die nächsten Minuten waren überwiegend die Hausherren überlegen und hatten einige Torchancen auf ihrer Seite. Das Tor zum 3:0-Endstandt markierte Marko Kolakovic schließlich in der Nachspielzeit (91.). Am Ende waren die Eferdinger doch eine Nummer zu groß für SC Hörsching an diesem Nachmittag.



Sieger UFC Eferding hat sich mit diesem dreifachen Punktegewinn vorerst an die Tabellenspitze der 1. Klasse Mitte geschossen und steht dort nun mit einem 27:7-Torverhältnis und 22 Punkten. Die Bilanz nach neun Runden lautet: sieben Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.



SC Hörsching ist nach dieser Niederlage auf den zweiten Platz abgerutscht und befindet sich dort momentan mit einem 23:8-Torverhältnis und 20 Punkten. Nach neun Runden lautet die Bilanz: sechs Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage.





Am nächsten Samstag (15:30 Uhr) reist der UFC Eferding zur Union Raiba Pucking, gleichzeitig begrüßt Hörsching die SPG Wilhering/Mühlbach auf heimischer Anlage.

1. Klasse Mitte: UFC Eferding – SC Hörsching, 3:0 (1:0)

35 Felix Knogler 1:0

49 Simon Sageder 2:0

91 Marko Kolakovic 3:0

