Krise hält an: Blaue Elf Linz nach 1:2 gegen Neue Heimat seit sieben Spielen sieglos

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 11:11

Im Linzer Derby der 1. Klasse Mitte zwischen ASKO Neue Heimat Linz und ASKÖ Blaue Elf Linz ging Neue Heimat mit einem 2:1-Erfolg als Sieger vom Platz. 130 Zuseher waren an diesem Samstagnachmittag auf dem Sportplatz Neue Heimat anwesend.

Nachdem es in den ersten 20 Spielminuten Chancen auf beiden Seiten gab, hatte ASKÖ Blaue Elf Linz in der 30. Minute einen Lattenschuss zu verzeichnen. Das erste Tor konnten die Hausherren in der 35. Minute erzielen: Josip Trbara war der Torschütze, der seiner Mannschaft zur Führung verhalf. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Emin Agovic die Führung von ASKÖ Neue Heimat auf 2:0 aus. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.



Rot für Stojanovic



Nach der Halbzeitpause konnten sich auch die Gäste von ASKÖ Blaue Elf Linz noch zumindest mit einem Gegentreffer profilieren: Dominik Neuhold witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für die Gäste ein (65.). In der 82. Minute kassierte Slavischa Stojanovic von ASKÖ Neue Heimat Linz eine Rote Karte für Torchancenverhinderung. Dieses Linzer Derby der 1. Klasse Mitte endete somit mit einem knappen 2:1-Heimsieg für ASKÖ Neue Heimat. ASKÖ Blaue Elf Linz bleibt nach diesem Spiel seit sieben Runden sieglos.





ASKÖ Neue Heimat Linz muss sich ohne Zweifel bei einem 11:20-Torverhältnis um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach diesem Erfolg steht ASKÖ Neue Heimat auf dem neunten Platz der 1. Klasse Mitte. Die ASKÖ Neue Heimat Linz bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und vier Pleiten. ASKÖ Neue Heimat Linz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

ASKÖ Blaue Elf Linz holte auswärts bisher nur vier Zähler. Die Gäste bekleiden mit sieben Zählern Tabellenposition elf. Einen Sieg, vier Remis und vier Niederlagen haben sie derzeit auf dem Konto. Die ASKÖ Blaue Elf Linz musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten sieben Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen und stehen aktuell auf dem elften Rang.

Neue Heimat stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei der ASKÖ Treffling vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die Blaue Elf Linz die Union Puchenau.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Neue Heimat Linz – ASKÖ Blaue Elf Linz, 2:1 (2:0)

35 Josip Trbara 1:0

43 Emin Agovic 2:0

65 Dominik Neuhold 2:1

