3:0-Sieg im Schnellverfahren - Aistleitner mit Doppelpack für Doppl-Hart gegen Steyregg

In 26 Minuten alles erledigt und weiter Tabellenführer: ASKÖ Doppl-Hart 74 erreichte in der zehnten Runde der 1. Klasse Mitte einen 3:0-Erfolg gegen SV Steyregg. Manuel Aistleitner erzielte dabei vor 150 Zuschauern auf der Sportanlage Steyregg zwei Treffer.

Am Freitagabend gerieten die Steyregger Gastgeber schon in der vierten Minute in Rückstand, als Manuel Aistleitner das schnelle 1:0 für die ASKÖ Doppl-Hart 74 erzielte. Bereits in der elften Minute erhöhte ASKÖ Doppl-Hart 74 den Vorsprung, für diesen Treffer war Kürsad Kaya verantwortlich. Das 3:0 für die Gäste stellte Aistleitner sicher: In der 26. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Schlussendlich hatte Doppl-Hart die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt.



Zahlreiche Torchancen



Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Stefanie Baier betrieben die Hausherren Schadensbegrenzung und blieben somit ohne weiteren Gegentreffer. Die Gäste konnten in den letzten Spielminuten noch mit zahlreichen Torchancen - darunter eine Kopfballchance in der 79. Minute und ein Weitschuss in der 85. Minute - aufwarten, aber kein Kapital daraus schlagen. Eine Partie, die also auch noch mit einer höheren Tordifferenz enden hätte können. Es blieb aber beim 3:0-Auswärtssieg für ASKÖ Doppl-Hart 74.





Doppl-Hart weiter Tabellenprimus



Steyregg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern: Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen der Gastgeber sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die formschwache Abwehr, die bis dato 26 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SV Steyregg in dieser Saison. Der SV Steyregg musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Steyregger insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen können, sind die Aussichten momentan ziemlich düster.

Mit dem Erfolg verbesserte ASKÖ Doppl-Hart 74 die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. Beim Spitzenreiter greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal sieben Gegentoren stellt ASKÖ Doppl-Hart 74 die beste Defensive der 1. Klasse Mitte. Mit dem Sieg baute die ASKÖ Doppl-Hart 74 die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Doppl-Hart acht Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage.

Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV Steyregg die fünfte Pleite am Stück. ASKÖ Doppl-Hart 74 scheint zurzeit einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.





Am nächsten Sonntag reist Steyregg zur ASKÖ Neue Heimat Linz, zeitgleich empfängt die ASKÖ Doppl-Hart 74 den SC Hörsching.

1. Klasse Mitte: Sportverein Steyregg – ASKÖ Doppl-Hart 74, 0:3 (0:3)

4 Manuel Aistleitner 0:1

11 Kuersad Kaya 0:2

26 Manuel Aistleitner 0:3

