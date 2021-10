Pucking bewzingt UFC Eferding mit 4:2

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 08:54

Mit einem 4:2-Erfolg sicherte sich Union Raiba Pucking gegen UFC Eferding drei Punkte. Die Begegnung der zehnten Runde in der 1. Klasse Mitte fand vor 120 Zuschauern im Puckinger Seestadion statt.

Samstagnachmittag stand in der zehnten Runde der 1. Klasse Mitte die Begegnung zwischen Union Raiba Pucking und UFC Eferding statt: In der 17. Minute konnten die Hausherren einen Stangenschuss nicht zu einem Erfolgserlebnis verwerten. Aber einige Minuten später klingelte es schließlich im Kasten der Eferdinger, als Ivan Peric seine Union Raiba Pucking in der 28. Minute in Front brachte. Fünf Minuten später war Michael Hartl zur Stelle und markierte das 2:0 des Heimteams (33.). Mit der 2:0-Führung für Union Raiba Pucking ging es in die Kabinen zur Halbzeitpause.



UFC Eferding rutscht auf zweiten Platz ab



Nur zwei Minuten nach der Halbzeitpause konnten die Gäste aus Eferding zumindest kurzfristig Boden gut machen: Für das 1:2 des UFC Eferding zeichnete Jozsef Mogyorosi verantwortlich (47.). In der 59. Minute gelang dem Gast, was zur Pause in weiter Ferne war: der 2:2-Ausgleichstreffer durch Marko Kolakovic. Doch die Puckinger Hausherren wollten sich nicht die Punkte mit den Gästen teilen und holten auf: Osman Altay brachte seiner Union Raiba Pucking nach 66 Minuten die 3:2-Führung. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Stefan Spielbichler, der das 4:2 aus Sicht der Puckinger perfekt machte (88.). Schlussendlich verbuchte die Union Raiba Pucking gegen UFC Eferding einen überzeugenden 4:2-Heimerfolg, dessen Basis wohl in der ersten Spielhälfte gelegt wurde.

Union Raiba Pucking machte in der Tabelle Boden gut und steht nun mit einem 22:14-Torverhältnis und 15 Punkten auf Platz sechs. Vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen haben die Puckinger derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für sie, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Durch diesen 2:4-Patzer rutschten die Eferdinger auf den zweiten Platz der 1. Klasse Mitte ab, wo sie nun mit einem 29:11-Torverhältnis und 22 Punkten stehen. Die Bilanz nach zehn Runden lautet: sieben Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist Union Raiba Pucking zu SPG Wilhering/Mühlbach, zeitgleich empfängt UFC Eferding die DSG Union Haid.

1. Klasse Mitte: Union Raiba Pucking – UFC Eferding, 4:2 (2:0)

28 Ivan Peric 1:0

33 Michael Hartl 2:0

47 Jozsef Mogyorosi 2:1

59 Marko Kolakovic 2:2

66 Osman Altay 3:2

88 Stefan Spielbichler 4:2

