Doppl-Hart rutscht nach 0:2 bei Pucking auf zweiten Platz ab

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 12:21

Die ASKÖ Doppl-Hart verlor die Tabellenführung durch eine 0:2-Niederlage gegen die Union Pucking. Die Experten wiesen Doppl-Hart vor dem Match gegen Pucking die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Match fand vor 100 Zuschauern im Seestadion statt.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Nach 79 Minuten bejubelten die 100 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für die Union Raiba Pucking durch Oguz Tarakci. Stefan Spielbichler stellte per Freistoß wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für die Gastgeber her (87.). Als Schiedsrichter Karl Sergl die Partie abpfiff, konnten die Puckinger schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich reklamieren.

Pucking klettert nach oben

Union Raiba Pucking nimmt mit 22 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Nur zweimal gab sich die Union Raiba Pucking bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die Puckinger, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für die ASKÖ Doppl-Hart 74 28 Zähler zu Buche.

Union Raiba Pucking stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) bei der ASKÖ Neue Heimat Linz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die ASKÖ Doppl-Hart 74 den UFC Eferding.

1. Klasse Mitte: Union Raiba Pucking – ASKÖ Doppl-Hart 74, 2:0 (0:0)

79 Oguz Tarakci 1:0

87 Stefan Spielbichler 2:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!