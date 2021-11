Eferding bleibt Tabellenerster nach 1:0-Sieg bei Doppl-Hart 74

Details Sonntag, 07. November 2021 15:52

UFC Eferding zeigt eindrucksvoll vor, wie man die Tabellenführung der 1. Klasse Mitte verteidigt: Mit einem 1:0-Auswärtssieg bei ASKÖ Doppl-Hart 74 vor 150 Zuschauern auf dem Sportplatz Doppl-Hart nämlich. Markus Zoidl erzielte den einzigen Tagestreffer bereits in der dritten Spielminute. Damit liegen die Eferdinger jetzt drei Punkte vor Gegner Doppl-Hart 74.

Der UFC Eferding erwischte einen Blitzstart ins Spiel, denn Markus Zoidl traf ibereits n der dritten Minute zur frühen Führung. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte den Gästen der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn. UFC Eferding bleitb also weiterhin souveräner Tabellenführer.

Erster bleibt Erster, Zweiter bleibt Zweiter

In der Tabelle liegt Doppl-Hart nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Neun Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Situation bei der ASKÖ Doppl-Hart 74 bleibt angespannt. Gegen Eferding kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen des UFC Eferding weitere Nahrung. Die Saison des Spitzenreiters verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird UFC Eferding die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen. Nach dem UFC Eferding stellt die ASKÖ Doppl-Hart 74 mit 32 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt ASKÖ Doppl-Hart 74 dann im nächsten Spiel die SPG Wilhering/Mühlbach, während UFC Eferding am gleichen Tag bei der ASKÖ Neue Heimat Linz antritt.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Doppl-Hart 74 – UFC Eferding, 0:1 (0:1)

3 Markus Zoidl 0:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!