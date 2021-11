Acht Partien ohne Sieg: SV Steyregg setzt Negativtrend fort

Details Sonntag, 07. November 2021 16:17

Für den SV Steyregg gab es in der Partie gegen die Union Pichling, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Pflichtgemäß strich Pichling gegen Steyregg drei Zähler ein.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Simon Zenger glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die DSG Union Pichling (63./72.). Furkan Yigit verkürzte für den Sportverein Steyregg später in der 80. Minute auf 1:2. Josip Katusic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für die Union Pichling her (86.). Am Ende verbuchte Pichling gegen den SV Steyregg die maximale Punkteausbeute.

Pichling klettert auf vierten Platz

Die DSG Union Pichling schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 23 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Mit dem Sieg knüpfte die Union Pichling an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert das Heimteam sieben Siege und zwei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Die letzten Resultate von Pichling konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien. Steyregg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur vier Zähler. Der Sportverein Steyregg belegt mit fünf Punkten einen Abstiegsrelegationsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt beim SV Steyregg das Problem. Erst 13 Treffer markierte Steyregg – kein Team der 1. Klasse Mitte ist schlechter. Der Sportverein Steyregg musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Steyregg insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Siege waren zuletzt rar gesät bei Steyregg. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon acht Spiele zurück.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 20.03.2022 für die DSG Union Pichling auf der eigenen Anlage gegen den SC Hörsching. Der Sportverein Steyregg tritt am gleichen Tag bei der ASKÖ Dionysen/Traun an.

1. Klasse Mitte: DSG Union Pichling – Sportverein Steyregg, 3:1 (0:0)

63 Simon Zenger 1:0

72 Simon Zenger 2:0

80 Furkan Yigit 2:1

86 Josip Katusic 3:1

