Emruli trifft dreifach: Hörsching deklassiert Treffling mit 5:0

Details Montag, 18. April 2022 10:38

SC Hörsching erteilte ASKÖ Treffling eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Damit wurde der SC Hörsching der Favoritenrolle vollends gerecht. Bereits das Hinspiel hatte SC Hörsching für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

Die Gäste gingen in Minute 26 durch Konstantin Kitzmüller in Front. Mit einem Tor Vorsprung für den SC Hörsching ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Fatlum Emruli schnürte einen Doppelpack (48./68.), sodass Hörsching fortan mit 3:0 führte, Tor Nummer zwei gelang ihm per Elfmeter. Für das 4:0 des SC Hörsching sorgte Michael Eckerstorfer, der in Minute 75 zur Stelle war. Emruli war es, der kurz vor Ultimo das 5:0 besorgte und Hörsching inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (85.). Der SC Hörsching überrannte die ASKÖ Treffling förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Hörsching auf Platz zwei

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als ASKÖ Treffling. Man kassierte bereits 64 Tore gegen sich. Derzeit belegt die Heimmannschaft den ersten Abstiegsplatz. Mit nur 17 Treffern stellt die ASKÖ Treffling den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Mitte. Nun musste sich Treffling schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SC Hörsching im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. In der Defensive des SC Hörsching griffen die Räder ineinander, sodass Hörsching im bisherigen Saisonverlauf erst 15-mal einen Gegentreffer einsteckte. Der SC Hörsching knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Hörsching zwölf Siege, drei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen.

Die ASKÖ Treffling steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SC Hörsching mit aktuell 39 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Sonntag reist ASKÖ Treffling zur Union Raiba Pucking, zeitgleich empfängt SC Hörsching den Sportverein Steyregg.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Treffling – SC Hörsching, 0:5 (0:1)

85 Fatlum Emruli 0:5

75 Michael Eckerstorfer 0:4

68 Fatlum Emruli 0:3

48 Fatlum Emruli 0:2

26 Konstantin Kitzmueller 0:1