Später Treffer bringt den Sieg - Pichling siegt 2:1 gegen Doppl-Hart

Details Montag, 18. April 2022 10:41

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die DSG Union Pichling mit 2:1 gegen die ASKÖ Doppl-Hart 74 gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Simon Zenger brachte DSG Union Pichling in der 28. Minute nach vorn. Noch in der ersten Halbzeit errang die ASKÖ Doppl-Hart 74 den Ausgleich (42.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der Treffer zum 2:1 sicherte der DSG Union Pichling nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Zenger in diesem Spiel (80.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug die DSG Union Pichling die ASKÖ Doppl-Hart 74 2:1.

DSG Union Pichling behauptet nach dem Erfolg über ASKÖ Doppl-Hart 74 den vierten Tabellenplatz. Die bisherige Spielzeit der DSG Union Pichling ist weiter von Erfolg gekrönt. Das Heimteam verbuchte insgesamt zehn Siege und zwei Remis und musste erst sechs Niederlagen hinnehmen.

Mit 38 Punkten auf der Habenseite steht die ASKÖ Doppl-Hart 74 derzeit auf dem dritten Rang. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die ASKÖ Doppl-Hart bisher zwölf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Doppl-Hart baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist die DSG Union Pichling zur ASKÖ Neue Heimat Linz, zeitgleich empfängt die ASKÖ Doppl-Hart 74 die ASKÖ Dionysen/Traun.

1. Klasse Mitte: DSG Union Pichling – ASKÖ Doppl-Hart 74, 2:1 (1:1)

