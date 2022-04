3:0! UFC Eferding gibt sich gegen Blaue Elf keine Blöße

Details Samstag, 23. April 2022 10:53

Zum Auftakt der 19. Runde der 1. Klasse Mitte waren in der Begegnung zwischen dem UFC Eferding und der ASKÖ Blaue Elf Linz die Rollen klar verteilt. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Achtplatzierten sprach Vieles für einen Heimsieg. Doch der Ligaprimus war gewarnt, konnten doch die Linzer in ihrem letzten Auswärtsspiel in Hörsching einen weiteren Titelaspiranten in dier Knie zwingen. In der Maier & Stelzer Arena wurde der UFC seiner Favoritenrolle jedoch gerecht, setzte sich souverän mit 3:0 durch, festigte mit dem dritten Sieg in Serie den Platz an der Sonne und ist zudem seit bereits 357 Minuten ohne Gegentor. Die Friedinger-Elf hingegen zog nach einer 1:3-Heimpleite im Hinspiel auch am Freitagabend den Kürzeren.

Tabellenführer mit Blitzstart

Noch nicht alle der rund 150 Besucher hatten in der Arena ihre Plätze eingenommen, als der Ball auch schon den Weg ins Tor fand. Der UFC startete einen Angriff über die rechte Seite, Felix Knogler setzte sich energisch durch und schlug einen Stanglpass, den Teddy Akpadzi verwertete. Mit der frühen Führung im Rücken hatte der Favorit Spiel und Gegner im Griff, wenngleich die Blaue Elf stets bemüht war, den Gegner zu ärgern. Die Mannen von Trainer Rainer Friedinger wussten spielerisch durchaus zu gefallen, Torgefahr konnten die Linzer aber nicht wirklich erzeugen. Kurz vor der Pause erzwang der Tabellenführer die Vorentscheidung. Die Eferdinger kombinierten sich sehenswert nach vorne, Akpadzi schlug den Ball in die Schnittstelle der Linzer Abwehr und Roland Meister setzte die Kugel zum 2:0-Halbzeitstand ins lange Eck.

UFC-Torjäger setzt Schlusspunkt

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ullmann war der Aufstiegsaspirant stets Herr der Lage. Die Friedinger-Elf hielt zwar dagegen und führte eine feine Klinge, dem Linzer Offensivspiel fehlte jedoch die nötige Durchschlagskraft. So fand der UFC auch in Durchgang zwei gute Chance vor, die besten davon konnte Marko Kolakovic, der nach einer Zerrung wieder fit ist, aber nicht nutzen. Zehn Minuten vor dem Ende hatte Eferdings Torjäger sein Visier aber bestens justiert, als Kolakovic das Spielgerät von der linken Seite ins lange Eck knallte und mit seinem 17. Saisontreffer den souveränen 3:0-Erfolg des UFC besiegelte.

Jürgen Sageder, Sportlicher Leiter UFC Eferding:

"Nach dem Sieg der Blauen Elf in Hörsching waren wir gewarnt, konnten den angestrebten Dreier aber sicher einfahren. Das frühe Führungstor war ungemein wichtig, sodass wir in den gesamten 90 Minuten mehr vom Spiel hatten und sowohl die Leistung, als auch das Ergebniss gepasst hat".