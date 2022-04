Dritte Pleite von Dionysen/Traun in Serie - 2:3 bei Doppl-Hart

Details Sonntag, 24. April 2022 17:29

Die ASKÖ Doppl-Hart 74 und die ASKÖ Dionysen/Traun lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass Dionysen/Traun eine Niederlage kassierte. Das Hinspiel hatte die ASKÖ Doppl-Hart erfolgreich gestalten und mit 2:0 gewinnen können.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Khamzat Chakayev für die Gastgeber zur Führung (45.). Zur Pause wusste ASKÖ Doppl-Hart 74 eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Milos Jotanovic erhöhte für die ASKÖ Doppl-Hart 74 auf 2:0 (67.). Für das 3:0 der ASKÖ Doppl-Hart sorgte Alexander Sixl, der in Minute 76 zur Stelle war. Hidir Eylaz verkürzte für die ASKÖ Dionysen/Traun später in der 87. Minute per Elfmeter auf 1:3. Alexander Fuchs witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für den Gast ein (90.). Dionysen/Traun steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass die ASKÖ Dionysen/Traun etwas hätte mitnehmen können.

Tabellenstand unverändert

ASKÖ Doppl-Hart 74 behauptet nach dem Erfolg über ASKÖ Dionysen/Traun den dritten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute die ASKÖ Doppl-Hart die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die ASKÖ Doppl-Hart 74 13 Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Doppl-Hart befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Trotz der Schlappe behält die ASKÖ Dionysen/Traun den zehnten Tabellenplatz bei. Dionysen/Traun verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Die ASKÖ Dionysen/Traun taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Sonntag reist die ASKÖ Doppl-Hart 74 zur ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham, zeitgleich empfängt ASKÖ Dionysen/Traun die ASKÖ Neue Heimat Linz.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Doppl-Hart 74 – ASKÖ Dionysen/Traun, 3:2 (1:0)

90 Alexander Fuchs 3:2

87 Hidir Kerem Eylaz 3:1

76 Alexander Sixl 3:0

67 Milos Jotanovic 2:0

45 Khamzat Chakayev 1:0