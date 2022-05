Union Pucking feiert nach 0:2-Rückstand vierten Sieg in Folge

Details Samstag, 30. April 2022 17:07

In der 20. Runde der 1. Klasse Mitte trafen der SV Steyregg und die Union Raiba Pucking aufeinander. Im Duell zwischen dem Vorletzten und dem Tabellenfünften ging es am Freitagabend vor allem für die Heimischen um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Eine Woche nach einer 1:8-Klatsche in Hörsching lag die Cibu-Elf mit 2:0 voran und hatte den vierten Saisonsieg vor Augen. Doch die Union drehte das Spiel in der Schlussphase und feierte mit einem 4:2-Erfolg den vierten Sieg in Serie. Die Steyregger hingegen zogen nach einer 0:3-Pleite im Hinspiel erneut den Kürzeren und hängen nach der dritten Niederlage in Folge - mit insgesamt 18 Gegentoren - im Tabellenkeller fest.

Yigit bringt Nachzügler in Front

Vor rund 150 Besuchern fand die Gästeelf von Trainer Dominik Feigl gut in die Partie. Die Union bestimmte das Geschehen, Oguz Tarakci und Branislav Rozic ließen die ersten guten Chancen der Gäste aber ungenutzt. Nach 20 Minuten zappelte der Ball in den Maschen, allerdings auf der anderen Seite. Nach einem Angriff über die rechte Seite, einem Pass ins Zentrum und einem Stellungsfehler in der Puckinger Hintermannschaft stellte Furkan Yigit eiskalt auf 1:0. Die Feigl-Elf ließ sich vom Gegentor nicht beirren und führte fortan weiterhin eine feine Klinge, der Ausgleich wollte den Gästen vor der Pause aber nicht gelingen. Nach einer Flanke von Stefan Spielbichler klatschte ein Lupfer von Patrick Miesenböck an dieStange, weshalb es mit 1:0 in die Kabinen ging.

Wurmlinger bzw. Spielbichler halten Spiel spannend

Die Puckinger hatten sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Joldzic musste Union-Schlussmann Manuel Ortner abermals hinter sich greifen. Nach einem Ballverlust der Gäste im Spielaufbau fuhr die Cibu-Elf einen Konter, den Sebastian Wurmlinger zur vermeintlichen Vorentscheidung abschloss. Doch auch nach diesem Gegentor steckte die Union nicht auf, krempelte die Ärmel hoch und bewies tolle Moral. In Minute 57 waren die Puckinger zurück im Spiel, als Spielbichler aus rund 30 Metern mit einem Freistoß-Aufsetzer erfolgreich war. Nach dem Anschlusstreffer ging ein Ruck durch die Feigl-Elf, die fortan alle Hebel in Bewegung setzte, das Blatt zu wenden.

Drei Puckinger Treffer in den Schlussminuten

Den Gästen lief zusehend die Zeit davon, in der Schlussphase schlugen die Puckinger aber zu und drehten das Spiel. Zunächst war Miesenböck nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle, ehe Rozic den Ball ins SV-Gehäuse lenkte. In Minute 90 startete die Union einen sehenswerten Spielzug. Nach einem Fersler von Hannes Sandmayr und einem Stanglpass von Spielbichler, war es wieder Rozic, der die Feigl-Elf auf die Siegerstraße brachte. Mit diesem Treffer war die Moral der Steyregger gebrochen. In der Nachspielzeit schlug es im SV-Kasten noch einmal ein, als Tarakci sich auf der linken Seite durchdribbelte, zur Mitte zog und das Leder zum 2:4-Endstand ins lange Eck setzte.

Dominik Feigl, Trainer Union Pucking:

"Nach einem 0:2-Rückstand hat meine Mannschaft unglaubliche Moral bewiesen, an diesem Abend eine sowohl spielerisch, als auch kämpferisch tolle Performance abgeliefert und sich dafür mit dem vierten Sieg in Serie belohnt. Auch wenn wir unsere tollen Lauf fortsetzen konnten und eine Rangverbesserung anstreben, wird es für einen Platz ganz vorne in der Tabelle nur schwer reichen. Sollten wir aber auch am nächsten Samstag, gegen Hörsching, gewinnen, ist vielleicht noch etwas möglich".