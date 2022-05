UFC Eferding auf Aufstiegskurs - nach 3:0 bei Treffling

Details Sonntag, 01. Mai 2022 16:29

Für ASKÖ Treffling gab es in der Partie gegen UFC Eferding, an deren Ende eine 0:3-Niederlage stand, nichts zu holen. An der Favoritenstellung ließ der UFC Eferding keine Zweifel aufkommen und trug gegen die ASKÖ Treffling einen Sieg davon. Vor 85 Zuschauern konnte Roland Meister zweimal einnetzen.

Teddy Akpadzi versenkte die Kugel zum 1:0 für die Gäste aus Eferding (23.). Der Unparteiische Tobias Wimhofer beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Für das 2:0 und 3:0 war Roland Meister innerhalb von 20 Minuten verantwortlich, diese Partie war also letztendlich zugunsten der Gäste aus Eferding entschieden: Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (50./70.). Die 0:3-Heimniederlage der ASKÖ Treffling war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Erster vs. Letzter

Mit lediglich acht Zählern aus 20 Partien steht das Heimteam aus Treffling auf dem Abstiegsplatz. Mit nur 18 Treffern stellt Treffling den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Mitte. Die ASKÖ Treffling kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Dem UFC Eferding ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Treffling verbuchte man bereits den 16. Saisonsieg. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Eferding ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 14 Gegentore zugelassen hat. Nur dreimal gab sich der Gast bisher geschlagen.

Die Defensivleistung der ASKÖ Treffling lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den UFC Eferding offenbarte Treffling eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Eferding wandert mit nun 49 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt der ASKÖ Treffling gegenwärtig trist aussieht.

Kommende Woche tritt ASKÖ Treffling bei der SPG Wilhering/Mühlbach an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt der UFC Eferding Heimrecht gegen den Sportverein Steyregg.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Treffling – UFC Eferding, 0:3 (0:1)

70 Roland Meister 0:3

50 Roland Meister 0:2

23 Teddy Akpadzi 0:1