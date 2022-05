ASKÖ Eferding/Fraham verabschiedet sich mit 2:1-Sieg in Linz aus dem Abstiegskampf

Details Sonntag, 08. Mai 2022 11:05

Am 21. Spieltag der 1. Klasse Mitte empfing die ASKÖ Neue Heimat Linz die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham. Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle ging es um wichtige Punkte. Am Samstagnachmittag durfte sich nur die Gästeelf von Trainer Gerald Dickinger-Neuwirth freuen, die nach einem 2:1-Erfolg im Hinspiel in Linz mit dem gleichen Ergebnis die Oberhand behielt und mit dem vierten Auswärtssieg den Klassenerhalt mehr oder weniger in trockene Tücher brachte. Die Kicker aus der Neuen Heimat hingegen zogen im achten Rückrundenmatch zum bereits sechsten Mal den Kürzeren und hängen nach der dritten Pleite am Stück in der Abstiegszone fest.

Gäste mit früher 2:0-Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Eisterhuber übernahmen die Gäste sofort das Kommando und spielten zielstrebig nach vorne. Bereits in der Anfangsphase belohnten sich die Frahamer für ihre klare Überlegenheit, als Sebastian Illibauer auf der linken Seite durchmarschierte, einen Verteidiger austanzte und mit links Neue Heimat-Schlussmann Nikola Culo tunnelte. Keine zehn Minuten später schlug es im Linzer Gehäuse abermals ein. Nach einer Standardsituation brachte die Heimelf von Trainer Semir Sejdic den Ball nicht aus der Gefahrenzone, der freistehende Christoph Zinöcker fackelte nicht lange und stellte auf 0:2. In der Folge blieben die Gäste am Drücker, die Dickinger-Elf verabsäumte es jedoch, den Sack vorzeitig zuzumachen. Da Attila Gyurcsik, Loris Hemmelmayr oder Stefan Kriegner gute Chancen nicht nutzen konnten, blieb es bis zur Pause beim 0:2.

Nach Linzer Anschlusstreffer droht Spiel zu kippen

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer am Sportplatz ein anderes Bild zu sehen. In Durchgang zwei waren es nun die Linzer, die ordentlich Dampf machten und die Frahamer unter Druck setzten. Die Bemühungen der Heimsichen wurden nach 55 Minuten belohnt, als Asmir Ljutic aus der Distanz abzog, der Ball abgelenkt wurde und im Frahamer Kasten einschlug. Nach dem Anschlusstreffer wollten die Hausherren mehr, spielten weiterhin druckvoll nach vorne und kreierten auch gute Chancen, der Ausgleich wollte den Kickern aus der Neuen Heimat aber nicht gelingen. Der ausgezeichne Gästegoalie Matej Sistov behauptete mit seinen Vorderleuten die knappe Führung. In der Schlussphase befreiten sich die Frahamer von der Umklammerung und kamen im Konter bzw. durch Standards zur einen oder anderen Möglichkeit, am Ergebnis änderte sich bis zum Schluss aber nichts.

Christoph Mente, Sektionsleiter ASKÖ Eferding/Fraham:

"Wir sind ausgezeichnet gestartet und haben früh mit 2:0 geführt, es dann aber verabsäumt das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Durch die vergebenen Chancen in Halbzeit eins haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht und mussten um den Sieg bis zum Schluss zittern. Am Ende konnten wir einen wichtigen Dreier einfahren und uns vom Abstiegskampf wohl verabschieden".