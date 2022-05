Acht Partien ohne Sieg: Puchenau setzt Negativtrend fort

Details Sonntag, 15. Mai 2022 18:59

ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham und Union Puchenau lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 die Punkte geteilt.

Fabio Mugrauer brachte die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham in der 19. Minute in Front. Maximilian Schwebl schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (30.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Eigentor in der 49. Minute: Pechvogel Tobias Halbach beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit der Union Puchenau den 1:2-Anschluss. Die komfortable Halbzeitführung von Eferding/Fraham hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Michael Kaindlbinder schoss den Ausgleich in der 57. Spielminute. Dass das Team aus Eferding/Fraham in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Lukas Halbach, der in der 75. Minute zur Stelle war. In der 78. Minute sah Maximilian Nowak (Union Puchenau) für eine Unsportlichkeit von Referee Nerves Zahirovic die Gelb-Rote Karte. Mit dem Ende der Spielzeit strich die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham gegen Puchenau die volle Ausbeute ein.

Unveränderter Tabellenstand

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham Platz acht. Acht Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate der ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

In der Endphase des Fußballjahres rangiert die Union Puchenau nun auf dem elften Rang. Die Gäste kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 12 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und sechs Unentschieden in der Bilanz. Puchenau entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham bei der DSG Union Pichling, die Union Puchenau empfängt zeitgleich die ASKÖ Blaue Elf Linz.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham – Union Puchenau, 3:2 (2:0)

75 Lukas Halbach 3:2

57 Michael Kaindlbinder 2:2

49 Eigentor durch Tobias Halbach 2:1

30 Maximilian Schwebl 2:0

19 Fabio Mugrauer 1:0