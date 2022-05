UFC Eferding kurz vor Aufstieg - 5:1 gegen Pucking

Details Sonntag, 22. Mai 2022 19:48

Mit UFC Eferding und der Union Raiba Pucking trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien der UFC Eferding aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Spieler des Tages war Marko Kolakovic von den Eferdingern, der einen Triplepack beisteuern konnte.

Ein Doppelpack brachte den UFC Eferding in eine komfortable Position: Marko Kolakovic war gleich zweimal zur Stelle (6./27.). Michael Hofer schraubte das Ergebnis in der 30. Minute mit dem 3:0 für den Tabellenführer in die Höhe. Bis zur Pause hielt die Defensive der Union Raiba Pucking dicht, sodass sich der Vorsprung von UFC Eferding nicht weiter vergrößerte. Kolakovic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den UFC Eferding (63.). In der Schlussphase gelang Ivan Peric noch der Ehrentreffer für Union Raiba Pucking (79.). Thomas Wachsmann gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Eferding (87.). Am Ende kam der UFC Eferding gegen die Union Raiba Pucking zu einem verdienten Sieg.

Nach 23 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für UFC Eferding 58 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund des Heimteams ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 16 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den UFC Eferding zu besiegen.

Kurz vor Saisonende steht die Union Raiba Pucking mit 40 Punkten auf Platz fünf. Das Team aus Pucking verbuchte insgesamt zwölf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist UFC Eferding zur Union Haid, zeitgleich empfängt die Union Raiba Pucking die SPG Wilhering/Mühlbach.

1. Klasse Mitte: UFC Eferding – Union Raiba Pucking, 5:1 (3:0)

87 Thomas Wachsmann 5:1

79 Ivan Peric 4:1

63 Marko Kolakovic 4:0

30 Michael Hofer 3:0

27 Marko Kolakovic 2:0

6 Marko Kolakovic 1:0