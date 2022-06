ASKÖ Dionysen/Traun beendet Saison mit 7:2-Schützenfest

Details Samstag, 11. Juni 2022 10:26

Am 26. Spieltag der 1. Klasse Mitte emnpfing die ASKÖ Treffling die ASKÖ Dionysen/Traun und liebäugelte im vorerst letzten Spiel in der 1. Klasse mit einem Punktgewinn. Doch sechs Tage nach einer 0:9-Klatsche in Pichling konnte der bereits seit einigen Wochen feststehende Absteiger seine rasante Talfahrt nicht stoppen, geriet mit 2:7 ertneut unter die Räder und verabschiedete sich mit der 14. Niederlage in Serie aus der Liga. Die Gästeelf von Coach Gabor Szabo wurde am Freitagabend ihrer Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht und beendete die Saison mit dem zweiten Sieg binnen Wochenfrist.

Favorit stellt Weichen früh auf Sieg

Im Exit 19-Stadion war dem Absteiger das Bemühen, sich ehrenvoll aus der Liga verabschieden zu wollen, deutlich anzumerken, doch die Gäste ließen von Beginn an keine Zweifel über den Sieger dieser Partie aufkommen. Die Szabo-Elf übernahm sofort das Kommando, stellte die Weichen bereits in der Anfangsphase auf Sieg und führte nach einer Viertelstunde durch Tore von Nikolaus Dabo und Tunahan Furuncu, der von der Strafraumgrenze einen Freistoß versenkte mit 2:0. Nach dem Dionysener Doppelschlag gestaltete sich das Match einen Tick ausgeglichener, in Minute 30 war die Partie aber gelaufen, als Simon Kranjec zum 0:3 traf. Kurz vor der Pause traf auch der Tabellenletzte ins Schwarze, die Kugel landete jedoch im eigenen Kasten. Florian Kleinbruckner war es, der nach einem Stanglpass den Ball zum 0:4-Halbzeitstand unglücklich ins eigene Tor lenkte.

Fünf Tore in Halbzeit zwei

Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Söllradl musste Treffling-Schlussmann Florian Staudacher schon wieder hinter sich greifen - Dabo tankte sich energisch durch und stellte auf 0:5. Kurz danach durfte sich Josef Penkner, der seine Karriere beendet, in seinem letzten Spiel im Trefflinger Trikot als Torschütze feiern lassen. Das 31-jährige Eigengewächs wusste einen Schnitzer in der Hintermannschaft der Gäste zu nutzen und korrigierte das Ergebnis. Kurz danach machte der Favorit das halbe Dutzend voll, als Beniamin Chiorean nach einer Flanke hochstieg und den Ball einnickte. Die Szabo-Elf dominierte fortan weiterhin das Geschehen, wenngleich die Hausherren in der restlichen Spielzeit ab und an in der gegnerischen Hälfte auftauchten. Mitte des zweiten Durchgangs stach ein Dionysener Joker - der eingewechselte Hidayet Bulut stellte auf 1:7. Die Messe war längst gelesen, in der Nachspielzeit durfte sich der Absteiger aber über seinen vorerst letzten Treffer in der 1. Klasse freuen, als Anton Pühringer nach einer Ecke den 2:7-Endstand besiegelte.

Horst Kloimstein, Trainer ASKÖ Treffling:

"Wir wollten uns ehrenvoll aus der Liga verabschieden, das Konzept wurde aber erneut früh über den Haufen geworfen. Die Liga ist ungemein stark und haben zur Kenntnis nehmen müssen, dass uns die nötige Qualität fehlt. Nach dem Abstieg geht es zunächst darum, die bittere Niederlagenserie aus den Köpfen zu bekommen. Auch wenn ich nach fünf Jahren meine Trainer-Tätigkeit in Treffling beende und mir eine Auszeit nehme, bin ich zuversichtlich, dass dem Verein einen Stock tiefer die Trendwende gelingt und sich die ASKÖ durchaus im Bereich des oberen Tabellendrittels wird präsentieren können".