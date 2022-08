10 Dionysener verpassen gegen Dickinger-Elf möglichen Sieg

Details Sonntag, 14. August 2022 12:45

Am ersten Spieltag der 1. Klasse Mitte empfing die ASKÖ Dionysen/Traun die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham zum Duell zwischen dem Achtplatzierten und dem Siebenten der letzten Saison. Im Aufeinandertreffen zweier Nachbarn aus dem letztjährigen Tabellenmittelfeld bekamen die Zuschauer ein erwartet enges Match, aber keine Tore zu sehen. Obwohl die Hausherren nach einer Ampelkarte in Minute 35 mehr als eine Halbzeit numerisch geschwächt waren, hätten die Mannen von Trainer Gabor Szabo aufgrund etlicher Konterchancen die Partie durchaus gewinnen können, letztendlich wurden am Samstagnachmittag aber torlos die Punkte geteilt.

Chancen auf beiden Seiten - Hausherren nach 35 Minuten nur noch zu zehnt

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Wohlthan verzeichneten die Hausherren den besseren Start und fanden auch eine dicke Chance zur Führung vor. Nach einer Flanke von rechts scheiterte jedoch Mladen Covic, der nach einem Gastspiel in Ansfelden im Sommer wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, an Gästegoalie Patrick Spitzenberger. Nach rund 20 Minuten änderte sich der Charakter des Spiels, übernahm fortan die Gästeelf von Coach Gerald Dickinger-Neuwirth zusehends das Kommando. Die Frahamer spielten nun zielstrebig nach vorne und kreierten auch klare Chancen, doch Maximilian Schwebl fand sowohl bei einem Distanzschuss, als auch nach einem Corner jeweils in Dionysen-Schlussmann Julian Grabner seinen Meister. In Minute 35, Aufregung am Sportplatz, als der bereits verwarnte Hidayet Bulut erneut Gelb sah, mit der Ampelkarte vom Platz flog und die Dionysener nur noch zu zehnt waren. Zehn Minuten später ging es torlos in die Pause.

Dezimierte Dionysener im Konter brandgefährlich

Nach Wiederbeginn verzeichnete die Dickinger-Elf wesentlich mehr Spielanteile, agierte über weite Strecken aber ideenlos. Die tiefstehenden Heimischen stützten sich auf eine kompakte Abwehr, agierten taktisch überaus geschickt und lauerten auf Fehler des Gegners. Die unterliefen den Frahamern auch, weshalb die Hausherren im Konter etliche Chancen vorfanden, diese jedoch allesamt nicht nutzen konnten bzw. an Goalie Spitzenberger scheiterten. Die Gäste konnten die numerische Überzahl in keiner Weise nutzen und waren mit ihrem Latein am gegnerischen Strafraum zumeist am Ende. Lediglich bei Standards waren die Frahamer ab und an gefährlich. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, die Zuschauer warteten jedoch vergeblich auf einen Treffer.

Gerald Dickinger-Neuwirth, Trainer ASKÖ Eferding/Fraham:

"Ein Punkt in Dionysen ist nicht schlecht, aber wenn man 55 Minuten lang mit einem Mann mehr am Platz steht, hält sich die Freude über das Unentschieden Grenzen. Letztendlich mussten wir sogar froh sein, das Match nicht verloren zu haben, denn die Heimischen fanden im Konter mehrere Chance vor. Doch Torwart Spitzenberger war nicht zu bezwingen und hat uns den Punkt gerettet".