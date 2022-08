ASKÖ Blaue Elf Linz feiert gegen dezimierte Haider dritten Heimsieg in Folge

Details Sonntag, 28. August 2022 17:20

Am dritten Spieltag der 1. Klasse Mitte trafen in der Begegnung zwischen der ASKÖ Blaue Elf Linz und der Union Haid zwei Mannschaften aufeinander, die in den ersten beiden Runden jeweils drei Punkte sammeln konnten. Die Heimelf von Coach Rainer Friedinger untermauerte am Samstagnachmittag ihrer vor geraumer Zeit wiedererlangte Stärke auf eigener Anlage, setzte sich ungefährdet mit 2:0 durch und feierte den dritten Heimsieg in Folge. Die Haider hingegen gingen sechs Tage nach dem ersten Saisonsieg leer aus und mussten in der noch jungen Meisterschaft den Platz zum zweiten Mal als Verlierer verlassen.

Friedinger-Elf kann etliche Chancen nicht nutzen - 44-jähriger Torwart hält Gäste im Spiel

Im Wasserwaldstadion übernahmen die Hausherren sofort das Kommando und agierten über weite Strecken dominant. Die Blaue Elf tauchte immer wieder gefährlich vor dem Union-Gehäuse auf, der Führungstreffer wollte der Friedinger-Elf aber nicht gelingen und scheiterte des Öfteren am starken Union-Keeper Denis Rizvic, der aufgrund eines Torwart-Engpasses in die Bresche springen musste. Martin Dominikus zog zwei Mal aus der Distanz ab, fand aber jeweils im 44-jährigen Haider Schlussmann seinen Meister. Auch Gregor Jelosics und Micha Tindl, der nach einem Gastspiel bei OÖ-Ligist Wallern im Sommer wieder zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, fanden dicken Chancen vor, konnten den "Oldie" aber nicht bezwingen. So ging es nach 45 Minuten torlos in die Kabinen.

Elfmeter bringt Blaue Elf auf die Siegerstraße - Union nur noch zu zehnt

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Bodea fand die Gästeelf von Trainer Okan Kücükkaya besser ins Spiel, ohne jedoch Torgefahr auszustrahlen. Nach einer Stunde, die spielentscheidende Szene, als der bereits verwarnte Haider Arman Mukaelijan, Neuerwerbung aus St. Marien, Jelosics im eigenen Strafraum nur durch ein Foul stoppen konnte. Der Unparteiische zeigte auf den Punkt und stellte den 24-Jährigen mit der Ampelkarte vom Platz - den fälligen Elfmeter verwandelte Dominik Neuhold. Die Heimischen waren fortan klar überlegen, konnten die numerische Überzahl aber nicht nutzen und spielten gegen dezimierte, aber kampfstarke Haider die Angriffe nicht konsequent zu Ende. Nach 80 Minuten machte die Friedinger-Elf dann aber doch den Deckel drauf, als der eingewechselte Julius Riedl aus halblinker Position abzog, die Kugel im langen Eck versenkte und den 2:0-Sieg der Blauen Elf fixierte.

Rainer Friedinger, Trainer ASKÖ Blaue Elf Linz:

"Meine Mannschaft hat eine anständige Leistung abgeliefert, aber vor allem in der ersten Halbzeit sich das Leben selbst schwer gemacht. Wir hätten das Spiel vorzeitig entscheiden können, konnten etliche Chancen aber nicht nutzen. So war ein Elfmeter nötig, um die Weichen auf Sieg zu stellen. In der noch jungen Saison läuft es bislang ganz gut und konnten von drei Spielen zwei gewinnen".