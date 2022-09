7:0! Tabellenführer macht mit Union Puchenau kurzen Prozess

Details Samstag, 03. September 2022 16:50

Zum Auftakt der vierten Runde der 1. Klasse Mitte empfing der SC Hörsching die Union Puchenau zum Duell "David gegen Goliath". Während die Hörschinger in der vergangenen Spielzeit über weiter Strecken im Aufstiegskampf mitmischten und zuletzt fünf Siege am Stück feierten, konnte die Union den Klassenerhalt erst auf der Zielgeraden fixieren, reiste nach vier Pleiten in Serie aber mit schwerem Gepäck an. Mit Dominik Feigl bzw. Günther Hochreiter schwingen bei beiden Mannschaften neue Trainer das Zepter, am Freitagabend konnte aber nur Hörschings Neo-Coach zufrieden sein. Nach einem 6:0-Kantersieg zum Ausklang der letzten Saison feierte der SC in diesem Aufeinandertreffen sogar ein 7:0-Schützenfest, lacht verlustpunktfrei von der Tabellenspitze und ist zudem seit bereits 316 Minuten ohne Gegentor. Die Hochreiter-Elf hingegen geriet böse unter die Räder und ist seit wenigen Stunden mit einem noch jungfräulichen Punktekonto in Besitz der "Roten Laterne".

Favorit mit früher Führung - Messe ist zur Pause gelesen

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Söllradl bekamen die Zuschauer ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene zu sehen. Der Ligaprimus legte sofort den Vorwärtsgang ein und drängte die Gäste weit in deren Hälfte zurück. Nach nur zehn Minuten sprang für den Favoriten Zählbares heraus, als Lukas Wahlmüller im Puchenauer Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden konnte und Kapitän Michael Eckerstorfer den fälligen Elfmeter verwandelte. Auch in der Folge waren die Gäste ausschließlich mit Defensivaufgaben beschäftigt und sahen den SC-Sechzehner nur aus der Ferne. Die Feigl-Elf dominierte weiterhin das Geschehen, dem Spiel der Hörschinger fehlte in dieser Phase jedoch die nötige Präzision, weshalb der finale Pass des Öfteren nicht ankam. Nach einer halben Stunde ging es dann aber Schlag auf Schlag. Zunächst stellte Wahlmüller nach einer Hereingabe von Bransilav Rozic auf 2:0, ehe die Neuerwerbung aus Pucking einen Doppelpack schnürte. Nachdem Rozic auf 3:0 erhöht hatte, nahm der 26-jährige Bosnier nach Vorarbeit von David Wiesinger den Ball direkt und fixierte den 4:0-Pausenstand.

Tabellenführer legt drei Tore nach

Die Messe war längst gelesen, der Hörschinger Torhunger aber noch nicht gestillt. Die Heimischen setzten entschlossen nach, weshalb es auch in Halbzeit zwei zumeist nur in eine Richtung ging. In Minute 67 setzte sich Suvad Jahic, der im Sommer ebenso wie Keeper Manuel Ortner, Rozic und Coach Feigl vom Pucking zum SC gewechselt war, auf der rechten Seite durch und spielte das Leder scharf in den Rückraum. Samuel Diesenreither fackelte nicht lange, zog aus 18 Metern ab und knallte die Kugel ins lange Eck. 120 Sekunden später war es Rozic vorbehalten, das halbe Dutzend voll zu machen - Eckerstorfer schlug einen Pass in die Tiefe und der Angreifer durfte sich zum dritten Mal an diesem Abend als Torschütze feiern lassen. Kurz vor dem Ende kombinierten sich Toni Simunovic und Eckerstorfer durch das Zentrum, ehe Wahlmüller von Rozic bedient wurde und das 25-jährige Eigengewächs mit einem Drehschuss den 7:0-Endstand besiegelte.

Dominik Feigl, Trainer SC Hörsching:

"Wir haben den angestrebten Dreier in überzeugender Art und Weise eingefahren und einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg gefeiert. Auch wenn es bislang wie am Schnürchen läuft und die Einstellung bzw. Moral der Mannschaft vorbildlich ist, dürfen wir nicht nachlassen, denn die Liga ist sehr stark und ausgeglichen".